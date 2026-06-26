◇MLB ドジャース4-3ツインズ(日本時間25日、ターゲット・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手がツインズ戦で今季8勝目をマーク。自身3度目の偉業まであと2勝としています。

1番投手兼DHで出場した大谷選手は、捕手のダルトン・ラッシング選手と組みましたが、パスボールによる失点もあり、2回に3失点。またABSチャレンジ使用や配球面での課題ありながらも、3回以降は無失点で6回3失点の力投をみせました。また3回には自らを援護するタイムリーを記録、5打数2安打1打点と投打にわたり活躍をみせました。

これで「投手・大谷」が13試合で8勝2敗、規定投球回には達していませんが、防御率1.58を記録。「打者・大谷」は77試合で打率.295、17本塁打、46打点、OPS.963と投打にハイレベルな数字が並びます。

2022年にベーブ・ルース氏以来、104年ぶりとなる2桁勝利(15勝)と2桁本塁打(34本塁打)を達成。翌年は史上初2年連続の2桁勝利(10勝)と2桁本塁打(44本塁打)を成し遂げました。

チームはこの日81試合を終えて、シーズンの半分が終了。まだシーズン半分を残す中、3度目の偉業達成まであと2勝としています。