麻倉瑞季、しずく伝う豊満バスト “秘密のベッドルーム”で大人の色気ムンムン
『SPA!デジタル写真集 麻倉瑞季「生意気なカラダ」』の発売を記念して、誌面カットが公開となった。
【写真】美ヒップを強調！大人の色気ムンムンの麻倉瑞季
麻倉とアメリカンモーテルに一泊することになり、大盛りのポップコーンを買ってお部屋デートを満喫。モーテルに置いてあった巨大なショッピングカートに乗ってはしゃいだり、ボクシンググローブをはめて楽しむ様子が捉えており、弾ける笑顔がチェックできる。しかし秘密のベッドルームに入ると、大人の色気ムンムンに放出させながら、春色ビキニで妖艶な美体で魅せつける。
ドキドキのシャワーカットも収録されており、しずく伝う豊満バストに目を奪わるはず。さらに革ジャン×ショートパンツという生意気コーディネートで、見る者を挑発。ショートパンツにダメージがありすぎて、ヒップからインナーが見え隠れてしまうという、興奮度高めのチラリズムで焚きつけてくれる。
【写真】美ヒップを強調！大人の色気ムンムンの麻倉瑞季
麻倉とアメリカンモーテルに一泊することになり、大盛りのポップコーンを買ってお部屋デートを満喫。モーテルに置いてあった巨大なショッピングカートに乗ってはしゃいだり、ボクシンググローブをはめて楽しむ様子が捉えており、弾ける笑顔がチェックできる。しかし秘密のベッドルームに入ると、大人の色気ムンムンに放出させながら、春色ビキニで妖艶な美体で魅せつける。
ドキドキのシャワーカットも収録されており、しずく伝う豊満バストに目を奪わるはず。さらに革ジャン×ショートパンツという生意気コーディネートで、見る者を挑発。ショートパンツにダメージがありすぎて、ヒップからインナーが見え隠れてしまうという、興奮度高めのチラリズムで焚きつけてくれる。