「お父さんに全ての情報がバレて終わりました」身長170cm・ウエスト40cm台アイドル、自身のネットニュースが父の目に 投稿に反響
アイドルグループ「Sugar♡Holic」の町田つむぎが26日までにXを更新。父親が自身のネットニュースを見たことを報告し、「終わりました」とコメントした。
【写真】身長170cm・ウエスト40cm台アイドル、抜群プロポーションに衝撃 水着姿も（8枚）
2025年11月に結成された「Sugar♡Holic」のメンバーとして活躍している町田。担当カラーは紫でプロフィールによると身長は170cm。今年1月、ウエスト40cm台であることを公表していた。
そんな彼女がXに投稿したのは母とのLINEのやりとり。母親からはネットニュースの画像とともに「パパ気づいたらしい」の言葉と爆笑する絵文字が添えられている。これに町田は「気まずくて顔ない」と返答。投稿の中でも「お父さんに全ての情報がバレて終わりました」とつづっている。
この投稿にファンからは「内緒だったの？」などの声や、「パパ自慢の娘になってるでしょ」「もうどんどん売れてこ」といった励ましのコメントが寄せられている。
引用：「町田つむぎ」X（@tsumugi_sghc）、Instagram（@nekozetsumugi）
【写真】身長170cm・ウエスト40cm台アイドル、抜群プロポーションに衝撃 水着姿も（8枚）
2025年11月に結成された「Sugar♡Holic」のメンバーとして活躍している町田。担当カラーは紫でプロフィールによると身長は170cm。今年1月、ウエスト40cm台であることを公表していた。
この投稿にファンからは「内緒だったの？」などの声や、「パパ自慢の娘になってるでしょ」「もうどんどん売れてこ」といった励ましのコメントが寄せられている。
引用：「町田つむぎ」X（@tsumugi_sghc）、Instagram（@nekozetsumugi）