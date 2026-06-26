グラビア美女24歳、ドキドキのシャワーカットにキュートなショーパンも 最新の電子写真集
『SPA! デジタル写真集 麻倉瑞季「生意気なカラダ」』が好評発売中。この度、誌面カットが解禁となった。
【写真】麻倉瑞季、キュートなショーパンで四つん這いショット
麻倉瑞季は、2002年長崎県生まれ。「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞。2025年にe-sportsチーム『La VISION。』に加入。
麻倉瑞季とアメリカンモーテルに一泊することになり、大盛りのポップコーンを買ってお部屋デートを満喫！ モーテルに置いてあった巨大なショッピングカートに乗ってはしゃいだり、ボクシンググローブをはめて楽しむ様子が捉えており、弾ける笑顔がチェックできる。
しかし秘密のベッドルームに入ると、大人の色気ムンムンに放出させながら、春色ビキニで妖艶な美体で魅せつける。ドキドキのシャワーカットも収録されており、しずく伝う豊満バストに目を奪わるはず。さらに革ジャン×ショートパンツという生意気コーディネートで、見る者を挑発！
ショートパンツにダメージがありすぎて、ヒップからインナーが見え隠れてしまうという、興奮度高めのチラリズムで焚きつけてくれる。賞を受賞するほどの圧巻のグラビアポージングを披露する麻倉瑞季を刮目せよ！
【写真】麻倉瑞季、キュートなショーパンで四つん這いショット
麻倉瑞季は、2002年長崎県生まれ。「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞。2025年にe-sportsチーム『La VISION。』に加入。
麻倉瑞季とアメリカンモーテルに一泊することになり、大盛りのポップコーンを買ってお部屋デートを満喫！ モーテルに置いてあった巨大なショッピングカートに乗ってはしゃいだり、ボクシンググローブをはめて楽しむ様子が捉えており、弾ける笑顔がチェックできる。
ショートパンツにダメージがありすぎて、ヒップからインナーが見え隠れてしまうという、興奮度高めのチラリズムで焚きつけてくれる。賞を受賞するほどの圧巻のグラビアポージングを披露する麻倉瑞季を刮目せよ！