開幕週に維新の風が吹く。夏の小倉開催、通称「夏コク」名物の九州産馬による２歳新馬は、今週の芝１２００メートルの２鞍のみ。そのなかで目を引くのが土曜５Ｒのタカモリ（牡、栗東・牧田厩舎）と日曜６Ｒのトシミチ（牡、栗東・谷厩舎）だ。その響きに明治維新の三傑に入る、鹿児島出身の西郷隆盛と大久保利通の姿が自然と浮かぶ。

話題性だけではない。Ｇ１馬アカイイトの甥になるタカモリは１週前のＣＷコースで６ハロン７９秒３をマーク。「真面目で乗りやすい。先週いい時計が出ているし、スピードがありそう」とスプリントＧ１を制した父ジャンダルムから引き継いだ能力を牧田調教師は評価する。父アレスバローズ産駒のトシミチは、今週の栗東・坂路を馬なりで５３秒５。「もっと距離はあってもいいが、追ってしっかりしている」と谷調教師は説明した。

今回は別のレースだが、この後に未勝利やひまわり賞（７月１８日、小倉競馬場・芝１２００メートル）で顔を合わせる可能性もある。西郷と大久保は倒幕を成し遂げた後、盟友の関係から袂（たもと）を分かつことになった。時を超え、令和の時代に“２人の再戦”が実現するかもしれない。（山本 武志）