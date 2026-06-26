７月２０日スタートのミュージシャン・ＧＡＣＫＴ主演のフジテレビ系「月９」ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（月曜・午後９時）の新キャストが２６日、発表され、竹財輝之助、三浦真椰、春本ヒロ、月城かなと、林泰文、映美くららの出演が決まった。

同作はＧＡＣＫＴ演じる“でっち上げの天才”の敏腕弁護士が、依頼人を救うため“ウソ”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。

「正義が嘘につぶされるなら、嘘で正義を勝たせる」――。ネットやメディアの情報で、悪人が簡単に作り上げられてしまう現代。もしも、ある日突然、無実の罪を着せられたら？世間もあなたを悪と決めつけ、本当の声がかき消されたら？世間の声に惑わされず、依頼人の本当の姿を見て味方になり、無罪を勝ち取ることができたら、それはまさしくヒーローである。自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じない主人公・浦真鷲直人（うらまわし・なおと／ＧＡＣＫＴ）は、罪を逃れるために何でもでっち上げる巨大権力に対して、巧みなでっち上げで対抗。嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す―。悪を持って正義を勝ち取る、新たなダークヒーローの物語となる。

浦真鷲は敏腕弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という顔も併せ持つ。依頼人である弱者を救うためなら自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、緻密な罠で敵を追い詰める。“ウソ”で作り上げられた“証拠”は、全て彼が仕掛けた“ブラックトリック”の一部に過ぎないのだ。予測不能な指示でチームを操り、見えざる手で裁きを下す！ウソやハッタリで塗り固められた“真実”を暴き出す、新しい痛快リーガルドラマが誕生する。

今回、竹財が演じるのは、浦真鷲が一級建築士として所属する、はかり建築設計事務所の所長で一級建築士の呉田利静（くれた・りせい）。竹財は、映画「未来予想図 〜ア・イ・シ・テ・ルのサイン〜」（２００７年／松竹）で主人公の相手役に抜てきされるなどデビュー直後から活躍。主演を務めた配信ドラマ「ポルノグラファー」（１８年ほか／ＦＯＤ）での演技が話題となり、さらに出演作を増やしていく。最近では「パンチドランク・ウーマン ―脱獄まであと××日―」（２６年１月クール／日本テレビ系）や「東京Ｐ．Ｄ． 警視庁広報２係」（２６年１月クール／フジテレビ系）などに出演。「競争の番人」（２２年７月クール／フジテレビ系）以来、約４年ぶりの月９ドラマ登場となる。

三浦が演じるのは、はかり建築設計事務所で事務・経理・広報を担当する紺野飛香（こんの・あすか）。三浦は「独身貴族」（１３年１０月クール／フジテレビ系）や「黄昏流星群〜人生折り返し、恋をした〜」（１８年１０月クール／フジテレビ系）、「告知事項あり。〜その事故物件で起きること〜」（２５年３月／フジテレビ系）などに出演。「ＰＲＩＣＥＬＥＳＳ〜あるわけねぇだろ、んなもん！〜」（１２年１０月クール／フジテレビ系）以来、約１４年ぶりの月９ドラマ出演となる。

春本が演じるのは、はかり建築設計事務所でアルバイトをしている中崎遊星（なかざき・ゆうせい）。春本は、映画「ブレイブ―群青戦記―」（２１年／東宝）でデビューを果たし、以降「ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜」（２１年７月クール／日本テレビ系）や「ナンバＭＧ５」（２２年４月クール／フジテレビ系）などに出演するなど、今勢いがある若手俳優。月９ドラマは「君が心をくれたから」（２４年１月クール／フジテレビ系）以来、２作品目の登場となる。

月城が演じるのは、コルディア総合法律事務所で弁護士として働く常広茉希（つねひろ・まき）。志田未来演じる麻生縁（あそう・ゆかり）の良き先輩である。月城は、元宝塚歌劇団月組トップスターで０９年に９５期生として入団。２１年に月組トップスターに就任すると、芝居心あふれる正統派男役として活躍。２４年７月に惜しまれつつ退団し、現在は高い演技力を生かしてドラマなどの映像作品やコンサートなど、多方面で活動している。「終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―」（２５年１０月クール／カンテレ・フジテレビ系）や「今夜、秘密のキッチンで」（２６年４月クール／フジテレビ系）などに出演。月９ドラマは本作で初出演を果たす。

林が演じるのは、衆議院議員・田島晃（たじま・あきら）の秘書である室田昂（むろた・たかし）。林は、「あなたの番です」（１９年４月〜９月／日本テレビ系）や日曜劇場「天国と地獄〜サイコな２人〜」（２１年１月クール／ＴＢＳ系）、日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」（２３年７月クール／ＴＢＳ系）、日曜劇場「アンチヒーロー」（２４年４月クール／ＴＢＳ系）など数多くの話題作に出演する名バイプレーヤー。月９ドラマは「海のはじまり」（２４年７月クール／フジテレビ系）以来の出演となる。

映美が演じるのは、物語の鍵を握る重要人物・白元美志（しらもと・みゆき）。志田未来演じる麻生縁（あそう・ゆかり）が弁護士を志すきっかけとなった人物でもある。映美は、元宝塚歌劇団月組トップ娘役。９９年に８５期生として入団し、０１年に異例の速さで月組トップ娘役に就任。０４年に退団後は、日曜劇場「９９．９―刑事専門弁護士―」シリーズ（１６年〜２０１８年／ＴＢＳ系）や連続テレビ小説「おちょやん」（２０〜２１年／ＮＨＫ）、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（２５年／ＮＨＫ）などの人気作に次々と出演するなど、その確かな演技力で活躍。月９ドラマへ出演するのは意外にも本作が初となる。