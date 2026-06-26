サッカー元日本代表でタレントの前園真聖（５２）が亡き愛犬との写真を公開した。

２６日までに自身のインスタグラムを更新し、「今日はアンジェロの命日です。アンジェロが旅立ち２年が経ちました。もう２年、まだ２年なのか正直わかりません。」とつづった前園。

「アンジェロにいつも語りかけながら、どこに居る時でも側にいてくれる安心感があります。姿は見えないけど、いつも僕の心の中にアンジェロとセブンはいます。アンジェロが旅った日のように、パパは今日も新幹線で仕事に向かいながら、アンジェロとセブンを想い出しています。」と抱っこする写真や添い寝ショットをアップしている。

この投稿にフォロワーからは「前園さんの優しさ、、すごいです。」「サッカー選手よりも前に人として素敵」「こんな純粋な人、世の中にいるんだ」などの声が。また、２月にテレビ東京のロケ番組中に転倒して右膝外側半月板損傷の大けがを負い、４月に仕事復帰していたことから、「前園さん、尊敬しています。リハビリ頑張って下さい。」「辛いリハビリも頑張れますね」とのコメントも寄せられている。