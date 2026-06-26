新刊『部下としてのAI 世界一流エンジニアの進化術』が話題を呼ぶ、米マイクロソフト現役エンジニアの牛尾剛さん。AI開発の最前線で働く現場の知見から、最新の研究成果も踏まえ、もっとも効率のよいAIの動かし方を伝える。

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（※本稿は、前掲書から一部抜粋したものです）

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シアトル在住の牛尾剛氏

最新の手法「ハーネスエンジニアリング」

本書のLLM（大規模言語モデル）アプリケーション安定化のマニフェストは、最新の状況を踏まえてアップデートしてあるが、この分野の進化形とも言える考え方を示しておきたい。

実は最近、OpenAIが「ハーネスエンジニアリング」という概念を提言して話題になった。この記事にはOpenAIのチームが自分で一切コードを書かず、codexを使って本番のプロジェクトを実施し、その自動化を進めている学びが書かれている。

まさに、AIマネージャを目指す読者のみなさんにも参考になる内容だが、ここで触発されて、私が新たに仕事に取り入れたノウハウを紹介しよう。

コーディングエージェント後のソフトウェアエンジニアリングとして重要なのが、「環境をつくりこむ」という概念だ。エージェント定義やSkillsの整備もAIに快適に働いてもらう職場環境づくりのようなものだ。ここで面白いのが、「ハーネス（制約）をつけるほうがエージェントはうまく動く」ということ。

つまり、細かな指示をあれこれ重ねて伝えるよりも、「やってはいけないこと」「最低限守るルール」というハーネスを設定するほうがAIの性能が上がるのだ。

誰しも身に覚えがあるだろう。会社でいろいろな指示やルールでがんじがらめにされると嫌な気分になるものだが、AIエージェントもまた期待するクオリティで動かなくなる。それを回避するには、「最初から馬鹿なことができないようにだけする」のがコツだ。

例えば、linterというプログラムの書き方を強制的にチェックするものを実行してもらったり、コーディングでは必ずアーキテクチャ設計をチェックしてもらったりする。あるいは、Architecture.md等にアーキテクチャを整理していくのも重要なポイントだし、他にも、脆弱性を持ったライブラリをはじくように検査すると良い。

そうした「ハーネス」を事前にはめておくと、エージェントのタスクに対する「人間の介入」も少なくできる。私も自分のプロジェクトに適用しているが、素晴らしいパフォーマンスを発揮してくれる。

また、エージェントをフル活用していると、人間のPR（プルリクエスト）がボトルネックになる問題が発生する。AIで生産性は爆上がりするが、レビューする側の速度がついていけないのだ。でもレビューしないとエージェントは駄目なコードを書くこともあるので、パススルーは危険だ。

OpenAIの提言では、エージェント自体にレビューは任せ、その代わりに駄目なコードはハーネスエンジニアリングをやった上で許容する―― CI（継続的インテグレーション）を使って定期的にリファクタリングをし、小さなPRをつくるボットのようなGitHub Actionsなどで改善していくという作戦だ。

指示を出す前に、設計部分のレビューを

私のような環境（クラウドのバックエンド）だと、それだけだとちょっと危険なので、大きな開発をするさいは、エージェントに指示を投入する前に、設計部分のレビューを行う。普段のPRはそういうルールで回して開発を爆速にし、実際のリリース時は、E2E（エンドツーエンド）でテストするスイートを流すなどの作戦が有効だ。

ちなみに、うまく「ハーネス」をつくるコツは、エージェントの思考の履歴を見ることだ。私はインタラクティブでも、ヘッドレスでも、何かエージェントが思った動きをしてくれなかったときは、地道にヒストリを見て、エージェントの動きをレビューする。そういうこともエージェントは助けてくれる。エージェントに「なぜ今回は〇〇の動きをしなかったのですか？」とか聞くと理由を言ってくれる。そして、自分でも直接レビューをする。そうすれば、エージェントに向けたハーネスをどう追加・変更するべきかがわかるようになる。

いずれにせよ、これだけペースが速い世の中ではエンジニアリングのTipsや考え方は常に流動化していくだろう。しかし、エージェントが知らない「ドメイン知識」や「意図」は常に重要であり、それをいかにアセット化しておくのかが重要になってくる。

そして、エージェントが上手く動かなかったときには、次回から動くようにハーネスをはめていく。的確なアセットの指示でエージェントが円滑に動くよう常に改善していく。これらのノウハウこそが、AIマネージャたる私たちの「ソフトウェアエンジニアリング」なのだと思う。

本書のマニフェストは、私が失敗しながら少しずつ積み上げてきた経験則だ。あなたのプロジェクトではまた違う部分もあるかもしれない。しかし最も重要なのは、エージェントが上手く動かなかったら機を逃さずに改善のアイデアを出して実装し、フィードバックを受けてまた改善を積み重ねていくことに他ならない。

“AIに丸投げ”すると効率は約18％低下

先にも強調した通り、AIは間違う可能性があることを前提に、人間による承認ステップを入れてバイブコーディングすることが、現実的な開発手法となる。実際の業務では、社内システムの様々な制約やルール、運用の兼ね合いで人間がジャッジしたほうが円滑なことも多い。

完全自動化を目指すより、積極的に人を組み込む（HITL：Human-In-The-Loop）という設計思想のほうが、自動化の恩恵を得やすく、安全性・安定性のバランスをとれるのだ。本章で扱ってきたバイブコーディングのどこに人間のチェックを入れていたか思い出してほしい。

2025年、カーネギーメロン大学とスタンフォード大学の共同研究で、48人のプロフェッショナルを対象に、AIを「部分的な補助」（拡張）として使う場合と、「タスク全体の丸投げ」（自動化）として使う場合の効率を比較した興味深い報告がある。拡張チームでは、人間が主体となり、データクリーニングや定型コードの作成といった特定のサブタスクのみをAIに委任した結果、作業効率は平均で約24％向上した。一方、自動化チームは、AIに「四半期報告書を完成させよ」といった包括的な指示を出し、人間は最終結果のみレビューした結果、効率は平均で約18％低下した。

この逆転現象は、丸投げの「成果物」の中に潜むエラー、論理的矛盾、ハルシネーションなどの検証・修正コストのほうが、AIによるスピード向上のメリットをはるかに上回ってしまうためだ。

研究が示す「最も効率のいい」やり方とは？

さらに興味深いのは、ハイブリッド・チームの効果だ。AIがプログラムしにくいステップ（ファイルの探索・特定など）を人間が担当し、プログラム可能な残りをエージェントに委任する方法をとったチームは、効率が68.7％向上した。つまりワークフローのステップレベルで人間が適切に指示し、意思決定したコラボレーションは最も高い生産性が出ることが証明されたのである。

AIエージェントは作業そのものは人間より約88％少ない時間（つまり人間より約8〜9倍高速）で行い、特定のドメインレベルでは3〜10倍の高速化が見られたことも合わせて報告されている。このハイブリッド型の運用は、今後まだまだ伸びしろがあるだろう。

このようにコーディングエージェントを人間がコントロールして安定的に使いこなせると、アイデアから実装までのスピードが著しく向上する。

（牛尾 剛／ライフスタイル出版）