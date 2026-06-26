「ご当地体操」をご存知だろうか。全国の自治体が住民の健康のため、その土地ならではの文化や名産などを活かして考案したお手軽体操。なんとその数は800近くに上るという。一体どのようなものなのか。



「体操のお兄さん」として親しまれ、数々のご当地体操を考案している佐藤弘道さん、 順天堂大学名誉教授で、2018年に行われた「全国ご当地体操実態調査」で委員長も務めた武井正子さん、東京・九段坂病院の理学療法士で千代田区の「ちよフル体操」を監修した鳥飼秀彦さんに、ご当地体操の魅力と可能性をアツく語ってもらった。※図表内の画像は自治体ウェブサイト、YouTubeより

【画像】「高知やさい体操」は、“体操のお兄さん”こと佐藤弘道さんが監修

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そもそも「ご当地体操」とは？

佐藤 武井先生は全国のご当地体操を調査されたんですね！ 僕もこれまでたくさんの体操の制作に携わらせてもらいましたけど、そもそも「ご当地体操」って、どこからどこまでを指すんでしょうか。



（左から）武井正子さん、鳥飼秀彦さん、佐藤弘道さん ©文藝春秋

武井 私が2018年に「健康・体力づくり事業財団」の依頼で全国のご当地体操の実態を調査した際は「自治体主導で考案された体操、または普及している体操」と定義しました。そして、調査の結果、実に775もの自治体にご当地体操があることがわかったんです。

鳥飼 私が千代田区からの依頼で「ちよフル体操」を監修したのは2021年でした。コロナ禍で運動機会が減っていた時期で、自宅でも1人で無理なく簡単にできるように、という目的がありました。コロナ禍を経て、今はもっとたくさんのご当地体操があるかもしれませんね。

佐藤 僕が高知県と農協の依頼で「高知やさい体操」を作ったのが2008年ですが、その頃も全国各地で体操が次々に作られていた印象があります。

武井 元々は、2000年に国が健康増進の基本方針「健康日本21」を策定したことが大きなきっかけでした。地方自治体も健康づくりの計画を作る必要が出てきて、その一環としてオリジナルの体操を作る流れが広がり、2006年頃をピークにたくさんの体操が生まれました。地域の名産や方言を取り入れたものが多いのは、より多くの人に親しみを持って取り組んでもらうための、自治体の工夫のあらわれです。

口ずさんで一石二鳥

鳥飼 全国のご当地体操をご覧になって、特に印象に残っているものはありますか？

武井 それぞれ魅力がありますが、愛媛県松山市の「ゆげゆげ体操」は名前から面白いですよね。

佐藤 ゆげゆげ！ もしかして道後温泉からですか？

武井 その通りです。歌詞にも松山市の名所がたくさんでてきて、方言交じりだから特に高齢者の方はすごく親しみやすいんです。

鳥飼 口ずさみながらできると口腔機能や表情筋のストレッチにもなりますから、一石二鳥ですね。

武井 あとは秋田県の「ワンだふるはちくんダンス」みたいに、ご当地キャラクターと一緒にできる体操も楽しいですね。

佐藤 そう！ 体操イベントに行くと、ご当地キャラが出てくるだけで盛り上がるんですよ。参加者の食いつきが全然違います。

武井 徳島県の「阿波踊り体操」や、島根県の「どじょうすくい体操」みたいに、その土地の伝統芸能を取り入れているところもあります。子どもから高齢者まで楽しめるのがいいですよね。

鳥飼 阿波踊り体操も、どじょうすくい体操も、足腰の筋肉をしっかり鍛えられそうです。私が体操を作る時は、必ずスクワットの動きを入れるんです。特に高齢者は転倒予防がとても大事ですから。

武井 楽しく取り組めるだけでなく、やっぱり体操の中身も大切です。私も鳥飼さんと同じように、高齢者向けの体操を監修する時は、転倒予防を重視します。例えば、座ったままでいいので、かかとを床につけたまま、つま先を上げ下げする動き。つま先を持ち上げる前脛骨筋が弱くなると、「すり足」になって、転びやすくなってしまうんです。

※この続きでは、編集部が独自に選んだ「オススメご当地体操ベスト3」をご覧いただけます。全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年7月号に掲載されています（佐藤弘道×武井正子×鳥飼秀彦「あつまれ！『ご当地体操』47都道府県 ベスト3決定！」）。

■佐藤弘道（さとう・ひろみち） 1993年から12年間、NHK教育番組「おかあさんといっしょ」第10代体操のお兄さんを務めた。弘前大大学院医学研究科博士課程修了（医学博士）

■武井正子（たけい・まさこ） 順天堂大学名誉教授（運動教育学）。公益財団法人「健康・体力づくり事業財団」評議員。全国で転倒防止や介護予防のための体操に関する講演を行っている

■鳥飼秀彦（とりかい・ひでひこ） 理学療法士。東京・九段坂病院リハビリテーション科長。監修した千代田区の「ちよフル体操」は2022年夏、厚労省のサイトでご当地体操の動画再生数関東1位に

（佐藤 弘道,武井 正子,鳥飼 秀彦／文藝春秋 2026年7月号）