『あの頃、君を追いかけた』（2011年）や『赤い糸 輪廻のひみつ』（2021年）で知られるギデンズ・コー監督の最新作は、台湾映画としては異例の巨額を投じたアクション大作。エンターテインメントとしての魅力とその深みに、作品紹介と監督自身へのインタビューで迫る。

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ギデンズ・コー監督

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『赤い糸 輪廻のひみつ』主演＆監督チームが再タッグ

映画『ギデンズ・コーの功夫』が日本公開を迎えた。小規模の公開からスタートしたが、早くも映画ファンの間ではSNSなどを通じて話題を呼んでいる。

青春映画やラブストーリーの名手として知られるギデンズが新たに挑んだのは、製作費3億台湾ドル（約15億円）を投じた武侠アクション大作。自身が愛してきた武侠映画やカンフー映画、そして伝奇ファンタジーなどの影響をたっぷりと注ぎ込んだ作風のもと、現代の高校生たちが想像を絶する脅威と対決する。

主人公は落ちこぼれ高校生の淵仔（ユエンザイ）。親友の阿義（アイー）と、どうしようもない日々を送っていたところ、自称「500年の眠りから目覚めたカンフーの達人」である黄駿（ホアン・ジュン）と出会った。

最初は黄駿の話を信じなかった2人だが、その圧倒的な武術を目にし、この日常を打破するべく弟子入りを志願する。さらに淵仔が想いを寄せる同級生・乙晶（イージン）も加わり、一同は黄駿と弟弟子・藍金（ラン・ジン）の500年にわたる確執を知ることに……。

主人公の淵仔と、彼が恋する乙晶を演じるのは、『赤い糸 輪廻のひみつ』に続いてのタッグとなった柯震東（クー・チェンドン）と王淨（ワン・ジン）。筆者によるインタビューで、「今回の2人は『赤い糸』とはかなり違います」と話した。

「『赤い糸』ではワン・ジンが恋する側でしたが、今回はクー・チェンドンがワン・ジンを好きになる。けれど、ワン・ジン演じる乙晶はあまり恋愛のことを考えていないんです」

「とても面白い物語だから」25年越し、悲願の映画化

青春・アクション・ラブストーリー、さらに驚愕の展開が待ち構える本作は、ギデンズ自身が2001年に発表した小説『功夫』の映画版。本来は『あの頃、君を追いかけた』に続く監督第2作となる予定だったが、紆余曲折を経てようやく実現した。

なぜ20年以上前の小説を映画にしようと思ったのか――そう問いかけると、ギデンズは一切迷うことなく「とても面白い物語だからです」と笑った。「ただし、この映画を作るのにすさまじい予算がかかること、そしてコストの回収が相当難しいことは覚悟しました」

香港・台湾の古き良きアクション映画からインスパイアされた本作は、Netflix映画『キル・ボクスン』（2023年）などを手がけたアクション監督チャン・ジェウクを韓国から招聘。VFX・CGもふんだんに盛り込み、現代のアクション映画としてアップデートした。これぞ中華圏の想像力によって誕生した、台湾ならではのスーパーヒーロー映画だ。

また本作は台湾映画史上初のIMAX作品であり、本国ではドルビーシネマやScreenX、4DXなどの特殊フォーマットでも上映された。とりわけ淵仔と阿義が夜の都市で訓練に挑むシーンや、映画中盤に待ち受ける死闘の場面は、台湾映画でかつてなかったスケール感。筆者も台北のIMAXで鑑賞し、大スクリーンでの鑑賞を前提とする画づくりだと感じた。

「小説の読者たちは、訓練シーンが映画化されることをずっと期待していたのです。だからこそ、特別にスケール感あふれるシーンにしなければならないと、誰もが執念のような熱意をもって臨みました。そうでなければ、商業映画としての一定の水準を下回ってしまうと」

大作映画で「ギデンズ・コー節」を守り抜く

これほどの大作映画ながら、ギデンズは従来の作風をまったく譲っていない。根底に流れるエモーショナルな人間ドラマだけでなく、バカバカしいユーモアやゴア表現、そして悪趣味な演出も健在……どころか、これまで以上にパワーアップしているのだ。

市場における商業性と、純度の高い作家性を、これほどの水準で両立している映画監督は、いまや世界中を見渡しても稀有ではないか。そう話すと、ギデンズは「本当に幸運だと思っています」と話した。

「創作のプロセスではさまざまな声があがりますが、かなり自分を尊重してもらえたと感じています。キャスティングにはいろんな意見が出ましたが、物語についてはほとんど一任してくれました。ですから、大規模の商業映画ながら、とても作家性の強い映画であることは確か。もちろん、製作費の20％を自分が出したこともありますが（笑）」

『ギデンズ・コーの功夫』という映画の核心を、ギデンズは「信じること」だと語った。その姿勢は、自身が2001年に原作小説を執筆した当時にまでさかのぼる。

「小説を書いたとき、自分が大好きだった、古典的な中華武侠のキャラクターたちをどんどん放り込んでいきました。まるで、『ドラゴンボール』や『ONE PIECE』のキャラクターを勝手に登場させるような感覚です」

もっとも映画化にあたっては許諾を得なければならず、それが脚色のうえでは登場人物を取捨選択する基準になったそう。ギデンズのポップカルチャーをこよなく愛する気質も、この物語にはしっかりと反映されている。

「カルチャーを愛する人が、ただ好きなのではなく、それらが現実にあると信じる……。日本でもそういうことはあるでしょうし、僕自身も子どもの頃、ずっとかめはめ波を出せるのではないかという気がしていました（笑）。ある人物は、物語を信じれば信じるほど超人的な能力を得てゆく。僕は、これこそが映画の魔力だと思っています」

新旧ギデンズ組、豪華キャストが演じる「深み」

黄駿を演じるのは、台湾映画界の重鎮である戴立忍（ダイ・リーレン）。俳優のみならず監督としても評価される人物で、ギデンズ監督作品には初参加。強面なイメージを覆すコメディ演技と、役者としての底力を発揮するシリアスな演技の両方で映画を牽引する。

ギデンズ作品でおなじみのクー・チェンドン＆ワン・ジンのほか、同じく初参加となる阿義役の朱軒洋（ベラント・チュウ）、そして藍金役の劉冠廷（リウ・グアンティン）と、本作に集ったのは台湾映画界のスター俳優たちばかりだ。

なかでも、リウ・グアンティンは『1秒先の彼女』（2020年）や『霧のごとく』（2025年）など引っ張りだこの人気者。ギデンズは「台湾の監督なら誰でも仕事をしたい俳優」と言い、「悪役である藍金を、完全な悪ではなく、心に傷を負った人物として演じてくれました。この作品に重要な深みを与えてくれたと思います」と称える。

いま、ギデンズは原作を執筆した当時について、「あの頃はずいぶん悪意のある幻想を抱いていました」と振り返る。「突拍子もない空想もあれば、かなり残酷なものもあった。若い頃は、ダークなアイデアほどかっこいいと思っていたんです」

それから25年を経た映画版では、「ポジティブで温かい結末を描きたかった」という。

「一人の読者、一人の観客としての自分が、温かな結末を必要としていました。だからこそ、創作のなかでは物語の向かう先を真剣に考えました。この結末に後悔はまったくありません」

『ギデンズ・コーの功夫（カンフー）』

原作・監督・脚本:ギデンズ・コー／出演:ダイ・リーレン、クー・チェンドン、ベラント・チュウ、ワン・ジン、リウ・グアンティン、ツェン・ワンティン、イエン・イーウェン、ガオ・インシェン／2026年／台湾／127分／配給:台湾映画社、台湾映画同好会／© 2026 MACHI XCELSIOR STUDIOS ALL RIGHTS RESERVED.

（稲垣 貴俊／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）