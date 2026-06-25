飲みものの顔して、デザートです。クッキー×シェイク「クーシェ」登場！

ヨックモックは6月19日、ヨックモック 東京駅一番街店限定で、新感覚の体験型デザート「クーシェ（COO-CHE）」を数量限定で発売しました。

ひんやり、サクッと。クッキーとシェイクを掛け合わせた「クーシェ」。ヨックモックこだわりのくるっと巻いたラングドシャーの中に、バニラ味のオリジナルシェイクとザクザクのクランブルクッキーを入れました。​

カップを握ってラングドシャーを割ると、サクサクとした食感となめらかシェイクを一緒に味わえます。

ヨックモック初となる、​冷たいシェイクとサクサク食感のクッキーの出会いを、この機会にぜひ、楽しんではいかがでしょうか。​

「クーシェ」プロモーションムービーはこちら：

https://www.youtube.com/watch?v=BwfjA8EAyXw

■まるで「飲むシガール®」！？ 新感覚の体験型デザート

“割る・混ぜる・味わう”を楽しむ、飲むクッキー体験「クーシェ（COO-CHE）」

ラングドシャーが入ったカップにシェイクを入れた、サクサク食感×なめらかシェイク「クーシェ」が登場。​

シガール®をクーシェ用にアレンジしたラングドシャー生地​の中に、バニラ味のオリジナルシェイクを入れ、ホイップクリーム、クランブルクッキーを添えています。

シェイク・クランブル・ホイップクリームを混ぜて、ザクザクなめらかな食感を楽しんだり、カップを握ってラングドシャーを割り、サックサクのラングドシャーとなめらかシェイクを楽しんだり。

いろんな食感が味わえる、新感覚の体験型デザートです。ぜひ、ヨックモック 東京駅一番街店で楽しんでみては？

※シェイク・ラングドシャーにはシガール®と同じヨックモックオリジナルバニラを使用

■ “シガール®” 発想の「クーシェ（COO-CHE）」に込める想い

ヨックモックを象徴するシガール®から着想を得て誕生した「クーシェ（COO-CHE）」。長年親しまれてきたラングドシャーのおいしさを、これまでとは少し違った形で楽しんでほしいという想いから生まれました。

シガール®を思わせる見た目に加え、ヨックモックオリジナルバニラを使用するなど、ブランドらしさを随所に取り入れました。さらに、ラングドシャー部分は「クーシェ」のためにひとつひとつ丁寧に手作りで仕上げており、こだわりを込めて作っています。

東京駅一番街は、旅の途中やお出かけの合間など、多くの人が行き交う場所。お土産を探しながら歩き回ったあとに、少し立ち止まってひと息つきたくなる。そんな時間に楽しんでもらえたら、という想いを込めています。

混ぜて、割って、味わって。食感と味わいが少しずつ変化していく楽しさや驚きとともに、まるでデザートを味わうような満足感を届けます。

ヨックモックの「クーシェ」を通して、シガール®から着想を得て生まれた、新たな魅力との出会いを楽しんでください。

◇東京駅一番街店が「クーシェ（COO-CHE）」仕様にデザインチェンジ！



ヨックモック 東京駅一番街店にて、“涼しく、楽しいヨックモック体験”をテーマにした期間限定ディスプレイを展開。

移動や観光の合間に思わず足を止めたくなるような、ひんやりと涼しげで心弾む夏らしい世界観を演出。海外のカフェやパーラーを思わせるデザインを取り入れ、東京駅一番街という東京の中心の駅ナカでありながら、まるでリゾートを訪れたかのような気分を楽しめます。

新発売の「クーシェ（COO-CHE）」を中心に、通りがかるだけでもワクワクするようなビジュアルを展開。巨大クーシェやフォトスポットを用意し、楽しみながらヨックモックの新しいデザート体験ができる空間を提供します。

■商品情報

商品名：クーシェ（COO-CHE）

価格：780円

展開店舗：ヨックモック東京駅一番街店

展開期間：2026年6月19日〜

※数量限定

※毎日11時、14時、17時に販売

（販売状況により販売時間が変更となる場合があります）

◇店舗情報

・「ヨックモック 東京駅一番街店」

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9−1東京駅一番街 地下1階

営業時間：9:00〜20:30

※営業時間・休業日は施設の営業に準じます。詳しくは店舗へ問い合わせてください。

（エボル）