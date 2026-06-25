夢の食べ放題。「ニラックスブッフェ」4店舗にて「ハーゲンダッツ 満喫コース」が新登場！

和洋中のバラエティー豊かな食べ放題が楽しめる「ニラックスブッフェ」は6月18日〜 7月8日の期間、「バニラ・ストロベリー」のハーゲンダッツ アイスクリームが「時間無制限」の食べ放題で堪能できる至福のコース「ハーゲンダッツ 満喫コース」を提供しています。

ニラックスHP：https://www.nilax.jp/

■世代を超えて楽しめる！ 豊富な食べ放題メニュー

色鮮やかな「サラダ」や「デリ」や、カラッとジューシーな「から揚げ」。定番人気の「パスタ」や「ピザ」、トッピングなど自分好みの味で味わえる「ラーメン」などの豊富な麺類。

さらに食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる「クロッフル」など、バラエティー豊かなラインナップを取り揃えている「ニラックスブッフェ」。

今回登場の「ハーゲンダッツ 満喫コース」では、「バニラ」と「ストロベリー」の2種のハーゲンダッツ アイスクリームが食べ放題となります。

さらに！

甘く華やかな香りが感じられるごろっと食感の白桃ソースとアイスクリームが相性抜群な「ハーゲンダッツ 白桃サンデー」も食べ放題で堪能できます。

また、別途オーダーできるふわふわ食感の「パンケーキ」にお好きなアイスクリームを乗せれば、自分好みのアレンジも楽しめちゃう！

そのほか、セルフメイクスイーツにトッピングして楽しんだり、豊富なラインナップを取り揃えているドリンクで「フロート」として味わっても最高！ ブッフェだから、楽しみ方は無限大です！

この機会にぜひ、たくさんの料理とともにちょっぴり贅沢な至福のスイーツタイムを楽しんではいかがでしょうか。

■ハーゲンダッツ 満喫コースについて

通常のブッフェメニュー、オーダーメニューに加え、以下のハーゲンダッツ 特別メニューが食べ放題！

=== 提供内容 ===

・ハーゲンダッツ アイスクリーム：バニラ・ストロベリー

・ハーゲンダッツ 白桃サンデー

・パンケーキ

=== 注意事項 ===

※すべてモバイルオーダーでの注文となります。

※アイスクリームは1回の注文で2個の提供となります。

※料金は各店異なります。詳しくはHPにて確認してください。

※画像はイメージです。

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合があります。

※1日あたりの提供数に限りがあります。詳しくは店舗へ問い合わせて下さい。

※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性があります。来店前に必ず各店のHPにて確認してください。

=== 実施期間 ===

・2026年6月18日〜 7月8日

=== 実施店舗 ===

●ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・住所：〒358-8515 埼玉県入間市宮寺3169-1三井アウトレットパーク入間2階

・予約サイト：https://x.gd/qfZ4X

●ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・住所：〒190-0015 東京都立川市泉町935番地1ららぽーと立川立飛1階

・予約サイト：https://x.gd/NWZEL

●ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・住所：〒194-0004 東京都町田市鶴間3丁目4-1南町田グランベリーパーク地下1階

・予約サイト：https://x.gd/akpjH

●グランブッフェ アリオ橋本

・住所：〒252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町1丁目22アリオ橋本2F

・予約サイト：https://x.gd/5FXIU

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