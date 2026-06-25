「ちいかわパーク」OPEN1周年。ゲストへ感謝を込めて記念イベントを開催

ちいかわパーク（東京都豊島区）は、2026年7月28日にOPEN1周年を迎えます。日頃来場してくれているゲストへの感謝を込めて、入場者特典の配布や新商品発売、新キャラクターの登場など、1周年を記念した特別企画を実施します。

これらの企画を通じて、ゲストにちいかわパークならではの特別な体験や楽しさを届けるとともに、今後も末永く愛される施設を目指していきます。

◇ちいかわパークから1周年への感謝メッセージ

この特別な日を迎えられたのは、いつも応援してくださる皆さまのおかげです。ご来園、たくさんの笑顔、本当にありがとうございます。

これからもワクワクとドキドキがいっぱいの場所として、皆さまに愛されるちいかわパークを目指してまいります。2年目もぜひ一緒に素敵な思い出をつくりましょう。

■ちいかわパーク1周年記念 企画紹介

ちいかわパークは、2026年7月28日にOPEN1周年を迎えます。入場者特典の配布や新商品発売、新キャラクターの登場など、1周年を記念した特別企画を実施します。

同企画を通じて、OPEN1周年の感謝を伝えるとともに、7月24日公開予定の映画への期待感を高め、テーマパークと映画が連動した特別な体験を届けます。

ファンに作品の世界へさらに没入してもらい、新たな感動や発見を楽しめる機会となることを目指しています。

ちいかわパークの情報はこちらから

https://chiikawapark-tokyo.jp

◇グリーティングでは、妖精姿のちいかわ・ハチワレ・うさぎが登場

6月16日〜7月23日の期間、ちいかわ・ハチワレ・うさぎが妖精姿で登場。また、7月24日以降は、新たなキャラクターも順次登場予定です。

※ランダムで同時に登場するのは2キャラクターとなります。

※詳細は後日発表します。

◇ちいかわパーク来場者限定「まめまめフィギュア チャーム マーカー」プレゼント

左：ちいかわ

中央：ハチワレ

右：うさぎ

配布開始日：7月24日〜

対象：入場者全員

※来場者特典は数量限定、ランダムでの進呈となります。

■ちいかわパークでしか手に入らない、新商品を一部紹介

◇【7月24日 発売】

ちいかわパーク Tシャツ スペシャルフォト（全2色） 各3,850円

ちいかわパーク かわパーク！？ポテトチップス（集合） 648円

お菓子なキラキラクリアシール 450円

お菓子なキラキラポスターカード 300円

ちいかわパーク メジャー（ちいかわ＆カブトムシ） 1,500円

◇ちいかわパーク内で10,000円以上の購入者には「びんよよ」をプレゼント

シリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード「島編（セイレーン編）」に登場する武器で、謎の生物・セイレーンや人魚たちに立ち向かう際に活躍するアイテムです。

実施期間：7月24日〜

※当日券レジの会計は対象外です

◇サンシャイン60通りに、ちいかわパークOPEN1周年記念フラッグが掲出

サンシャイン60通りでは、ちいかわパーク1周年を記念し、「ちいかわ」たちのストリートフラッグが登場。観覧する際は、周囲への配慮のうえ、通行の妨げとならないよう協力してください。

実施期間：7月28日〜8月3日

実施場所：サントロペ側

実施期間：7月28日〜8月9日

実施場所：サンシャイン側

■体験型施設「ちいかわパーク」について

「ちいかわパーク」は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品「ちいかわ」の世界に入り込める体験型施設。ファンはもちろん、はじめて「ちいかわ」に触れる人でも楽しめる、やさしくて、あたたかい空間が広がります。

施設内には、作品の世界に入り込める体験展示エリア（B1F）をはじめ、ちいかわたちをモチーフにしたゲームコーナーや、ここでしか手に入らない限定アイテムが並ぶショップエリア（1F）など、魅力的なコンテンツが盛りだくさん。

誰もが笑顔になれる、かわいいとユーモアにあふれたひとときを、「ちいかわパーク」でぜひ、楽しんではいかがでしょうか。

⚫︎「ちいかわパーク」公式サイ：https://chiikawapark-tokyo.jp/

⚫︎「ちいかわパーク」公式X：https://x.com/chiikawa_parkjp

©nagano

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