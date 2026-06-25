【雨の日だけのお楽しみ。】カファレル大丸神戸店で“雨の日サービス”スタート

2026年に創業200周年を迎える、イタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本における総輸入代理店業務および製造・小売事業を展開する山本商店は、大丸神戸店で開催されている「雨の日サービス」に参画しています。

カファレル大丸神戸店では、雨の日に来店したゲストを対象に、人気の「Pick & Mix」コーナーにて、選び方によっては通常よりもお得になる「よりどり8粒 2,160円（税込）」を購入できます。

■実施概要

サービス：HAPPY! Rainy Days「雨の日サービス」

詳細：「Pick & Mix」コーナーにて「よりどり8粒 2,160円（税込）」で販売

実施期間：2026年6月1日〜6月30日

店舗：カファレル 大丸神戸店

※雨の日の条件：当日9時30分時点で神戸市中央区にて雨が降っている、または降水確率が80％以上（神戸地方気象台発表の兵庫県南部）が対象となります。

※上記条件に加え、営業時間中に館内で雨にちなんだ音楽「雨に唄えば（Singin’ in the Rain）」が流れた場合も、「雨の日サービス」を実施します。

※対象商品が販売終了となっている場合があります。

※詳しくは売場係員に確認してください。

■大丸神戸店について

・店舗名：カファレル 大丸神戸店

・住所：〒650-0037 神戸市中央区明石町40 地1階 食品売場

・電話番号：078-958-6155

◇カファレルについて

1826年創業、イタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド。2026年、節目となる創業200周年を迎えます。1865年、カカオ不足という時代背景の中でピエモンテ産ヘーゼルナッツに着目し、芳醇なコクと香りを引き出した「ジャンドゥーヤ」を創出。その洗練された味わいは、時代を超えて世界中で愛され続けています。

公式オンラインショップ：https://www.caffarel.co.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/caffarel_hy/

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