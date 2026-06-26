【レベル４氾濫危険警報】淀川水系寝屋川流域に発表 6:20時点
26日午前6時20分、淀川水系寝屋川流域に「レベル４氾濫危険警報」 が発表されました。
淀川水系寝屋川流域は、氾濫に厳重な警戒が必要です。
氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。
◆浸水が予想される地域
〇大阪府
大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市
「レベル４」は危険な場所からの避難が必要な状況で、気象庁は「速やかに適切な避難行動をとってほしい」としています。自治体からの避難情報を確認してください。また、いま自分のいる場所が浸水想定区域など危険度の高い場所かどうかを確認し、状況に応じて身を守る行動を心がけてください。
◆エリアごとに詳しく
【警戒レベル３相当】桑才基準観測所（門真市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。古川の桑才基準観測所（門真市）では、26日08時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル４相当となる可能性があります。古川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。
恩智川の恩智川治水緑地（恩智川水位）基準観測所（八尾市）では、「氾濫注意水位」を下回りました。
【警戒レベル４相当】今里大橋基準観測所（大阪市）受け持ち区間 これは、避難指示の発令の目安です。平野川分水路の今里大橋基準観測所（大阪市）では、「氾濫危険水位」に到達しました。平野川分水路では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市では浸水するおそれがあります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく
◯住道 水位観測所（大東市）
・26日05:50（ 現在 ）水位 3.58m -
・26日06:00（１０分後）水位 2.52m -
・26日06:10（２０分後）水位 2.69m -
・26日06:20（３０分後）水位 2.94m -
・26日06:30（４０分後）水位 3.18m -
・26日06:40（５０分後）水位 3.37m -
・26日06:50（６０分後）水位 3.48m -
・26日07:00（７０分後）水位 3.54m -
・26日07:10（８０分後）水位 3.56m -
・26日07:20（９０分後）水位 3.60m -
・26日07:30（１００分後）水位 3.61m -
・26日07:40（１１０分後）水位 3.61m -
・26日07:50（１２０分後）水位 3.60m -
・26日08:00（１３０分後）水位 3.58m -
・26日08:10（１４０分後）水位 3.56m -
・26日08:20（１５０分後）水位 3.56m -
・26日08:30（１６０分後）水位 3.56m -
・26日08:40（１７０分後）水位 3.57m -
・26日08:50（１８０分後）水位 3.59m -
・26日09:50（２４０分後）水位 3.71m -
・26日10:50（３００分後）水位 3.53m -
・26日11:50（３６０分後）水位 3.28m -
◯剣橋 水位観測所（大阪市）
・26日05:50（ 現在 ）水位 2.99m -
・26日06:00（１０分後）水位 2.48m -
・26日06:10（２０分後）水位 2.62m -
・26日06:20（３０分後）水位 2.77m -
・26日06:30（４０分後）水位 2.87m -
・26日06:40（５０分後）水位 2.94m -
・26日06:50（６０分後）水位 2.97m -
・26日07:00（７０分後）水位 2.98m -
・26日07:10（８０分後）水位 2.96m -
・26日07:20（９０分後）水位 2.93m -
・26日07:30（１００分後）水位 2.89m -
・26日07:40（１１０分後）水位 2.84m -
・26日07:50（１２０分後）水位 2.77m -
・26日08:00（１３０分後）水位 2.74m -
・26日08:10（１４０分後）水位 2.73m -
・26日08:20（１５０分後）水位 2.74m -
・26日08:30（１６０分後）水位 2.76m -
・26日08:40（１７０分後）水位 2.81m -
・26日08:50（１８０分後）水位 2.87m -
・26日09:50（２４０分後）水位 2.98m -
・26日10:50（３００分後）水位 2.79m -
・26日11:50（３６０分後）水位 2.54m -
◯今里大橋 水位観測所（大阪市）
・26日05:50（ 現在 ）水位 3.57m レベル4
・26日06:00（１０分後）水位 2.63m -
・26日06:10（２０分後）水位 2.77m -
・26日06:20（３０分後）水位 2.92m -
・26日06:30（４０分後）水位 2.98m -
・26日06:40（５０分後）水位 3.06m -
・26日06:50（６０分後）水位 3.17m -
・26日07:00（７０分後）水位 3.21m -
・26日07:10（８０分後）水位 3.27m -
・26日07:20（９０分後）水位 3.33m レベル2
・26日07:30（１００分後）水位 3.38m レベル2
・26日07:40（１１０分後）水位 3.35m レベル2
・26日07:50（１２０分後）水位 3.29m -
・26日08:00（１３０分後）水位 3.18m -
・26日08:10（１４０分後）水位 3.05m -
・26日08:20（１５０分後）水位 2.95m -
・26日08:30（１６０分後）水位 2.88m -
・26日08:40（１７０分後）水位 2.83m -
・26日08:50（１８０分後）水位 2.78m -
・26日09:50（２４０分後）水位 2.66m -
・26日10:50（３００分後）水位 2.52m -
・26日11:50（３６０分後）水位 2.64m -
◯桑才 水位観測所（門真市）
・26日05:50（ 現在 ）水位 3.02m -
・26日06:00（１０分後）水位 2.58m -
・26日06:10（２０分後）水位 2.64m -
・26日06:20（３０分後）水位 2.68m -
・26日06:30（４０分後）水位 2.71m -
・26日06:40（５０分後）水位 2.73m -
・26日06:50（６０分後）水位 2.76m -
・26日07:00（７０分後）水位 2.79m -
・26日07:10（８０分後）水位 2.83m -
・26日07:20（９０分後）水位 2.88m -
・26日07:30（１００分後）水位 2.96m -
・26日07:40（１１０分後）水位 3.05m -
・26日07:50（１２０分後）水位 3.13m -
・26日08:00（１３０分後）水位 3.20m レベル2
・26日08:10（１４０分後）水位 3.26m レベル2
・26日08:20（１５０分後）水位 3.31m レベル3
・26日08:30（１６０分後）水位 3.37m レベル3
・26日08:40（１７０分後）水位 3.43m レベル4
・26日08:50（１８０分後）水位 3.50m レベル4
・26日09:50（２４０分後）水位 3.82m レベル5
・26日10:50（３００分後）水位 3.70m レベル4
・26日11:50（３６０分後）水位 3.46m レベル4
◯昭明橋 水位観測所（大阪市）
・26日05:50（ 現在 ）水位 3.07m -
・26日06:00（１０分後）水位 2.56m -
・26日06:10（２０分後）水位 2.73m -
・26日06:20（３０分後）水位 2.87m -
・26日06:30（４０分後）水位 2.97m -
・26日06:40（５０分後）水位 3.04m -
・26日06:50（６０分後）水位 3.05m -
・26日07:00（７０分後）水位 3.06m -
・26日07:10（８０分後）水位 3.03m -
・26日07:20（９０分後）水位 2.98m -
・26日07:30（１００分後）水位 2.94m -
・26日07:40（１１０分後）水位 2.91m -
・26日07:50（１２０分後）水位 2.89m -
・26日08:00（１３０分後）水位 2.88m -
・26日08:10（１４０分後）水位 2.88m -
・26日08:20（１５０分後）水位 2.89m -
・26日08:30（１６０分後）水位 2.92m -
・26日08:40（１７０分後）水位 2.97m -
・26日08:50（１８０分後）水位 3.01m -
・26日09:50（２４０分後）水位 3.09m -
・26日10:50（３００分後）水位 2.89m -
・26日11:50（３６０分後）水位 2.63m -
◯寝屋川治水緑地（寝屋川水位） 水位観測所（大東市）
・26日05:50（ 現在 ）水位 4.11m -
・26日06:00（１０分後）水位 3.28m -
・26日06:10（２０分後）水位 3.81m -
・26日06:20（３０分後）水位 4.23m レベル2
・26日06:30（４０分後）水位 4.47m レベル2
・26日06:40（５０分後）水位 4.60m レベル2
・26日06:50（６０分後）水位 4.63m レベル2
・26日07:00（７０分後）水位 4.64m レベル2
・26日07:10（８０分後）水位 4.64m レベル2
・26日07:20（９０分後）水位 4.63m レベル2
・26日07:30（１００分後）水位 4.60m レベル2
・26日07:40（１１０分後）水位 4.56m レベル2
・26日07:50（１２０分後）水位 4.53m レベル2
・26日08:00（１３０分後）水位 4.51m レベル2
・26日08:10（１４０分後）水位 4.50m レベル2
・26日08:20（１５０分後）水位 4.52m レベル2
・26日08:30（１６０分後）水位 4.55m レベル2
・26日08:40（１７０分後）水位 4.59m レベル2
・26日08:50（１８０分後）水位 4.65m レベル2
・26日09:50（２４０分後）水位 4.67m レベル2
・26日10:50（３００分後）水位 4.28m レベル2
・26日11:50（３６０分後）水位 3.87m -
◯京橋 水位観測所（大阪市）
・26日05:50（ 現在 ）水位 2.64m -
・26日06:00（１０分後）水位 2.38m -
・26日06:10（２０分後）水位 2.45m -
・26日06:20（３０分後）水位 2.52m -
・26日06:30（４０分後）水位 2.58m -
・26日06:40（５０分後）水位 2.62m -
・26日06:50（６０分後）水位 2.62m -
・26日07:00（７０分後）水位 2.60m -
・26日07:10（８０分後）水位 2.58m -
・26日07:20（９０分後）水位 2.55m -
・26日07:30（１００分後）水位 2.53m -
・26日07:40（１１０分後）水位 2.52m -
・26日07:50（１２０分後）水位 2.51m -
・26日08:00（１３０分後）水位 2.51m -
・26日08:10（１４０分後）水位 2.51m -
・26日08:20（１５０分後）水位 2.51m -
・26日08:30（１６０分後）水位 2.52m -
・26日08:40（１７０分後）水位 2.53m -
・26日08:50（１８０分後）水位 2.54m -
・26日09:50（２４０分後）水位 2.57m -
・26日10:50（３００分後）水位 2.48m -
・26日11:50（３６０分後）水位 2.36m -
◯恩智川治水緑地（恩智川水位） 水位観測所（八尾市）
・26日05:50（ 現在 ）水位 5.77m -
・26日06:00（１０分後）水位 5.07m -
・26日06:10（２０分後）水位 5.34m -
・26日06:20（３０分後）水位 5.72m -
・26日06:30（４０分後）水位 6.09m -
・26日06:40（５０分後）水位 6.41m -
・26日06:50（６０分後）水位 6.50m -
・26日07:00（７０分後）水位 6.31m -
・26日07:10（８０分後）水位 6.25m -
・26日07:20（９０分後）水位 6.22m -
・26日07:30（１００分後）水位 6.20m -
・26日07:40（１１０分後）水位 6.19m -
・26日07:50（１２０分後）水位 6.17m -
・26日08:00（１３０分後）水位 6.16m -
・26日08:10（１４０分後）水位 6.16m -
・26日08:20（１５０分後）水位 6.19m -
・26日08:30（１６０分後）水位 6.25m -
・26日08:40（１７０分後）水位 6.32m -
・26日08:50（１８０分後）水位 6.39m -
・26日09:50（２４０分後）水位 6.46m -
・26日10:50（３００分後）水位 6.24m -
・26日11:50（３６０分後）水位 6.04m -
◯萱振大橋 水位観測所（八尾市）
・26日05:50（ 現在 ）水位 5.26m -
・26日06:00（１０分後）水位 5.35m -
・26日06:10（２０分後）水位 5.62m -
・26日06:20（３０分後）水位 5.83m -
・26日06:30（４０分後）水位 5.88m -
・26日06:40（５０分後）水位 5.81m -
・26日06:50（６０分後）水位 5.70m -
・26日07:00（７０分後）水位 5.61m -
・26日07:10（８０分後）水位 5.57m -
・26日07:20（９０分後）水位 5.56m -
・26日07:30（１００分後）水位 5.54m -
・26日07:40（１１０分後）水位 5.52m -
・26日07:50（１２０分後）水位 5.50m -
・26日08:00（１３０分後）水位 5.54m -
・26日08:10（１４０分後）水位 5.71m -
・26日08:20（１５０分後）水位 5.96m -
・26日08:30（１６０分後）水位 6.18m -
・26日08:40（１７０分後）水位 6.31m -
・26日08:50（１８０分後）水位 6.34m -
・26日09:50（２４０分後）水位 5.98m -
・26日10:50（３００分後）水位 5.48m -
・26日11:50（３６０分後）水位 5.14m -
◯太子橋 水位観測所（八尾市）
・26日05:50（ 現在 ）水位 8.73m -
・26日06:00（１０分後）水位 8.40m -
・26日06:10（２０分後）水位 8.61m -
・26日06:20（３０分後）水位 8.75m -
・26日06:30（４０分後）水位 8.88m -
・26日06:40（５０分後）水位 9.03m -
・26日06:50（６０分後）水位 9.14m -
・26日07:00（７０分後）水位 9.19m -
・26日07:10（８０分後）水位 9.18m -
・26日07:20（９０分後）水位 9.12m -
・26日07:30（１００分後）水位 9.04m -
・26日07:40（１１０分後）水位 8.95m -
・26日07:50（１２０分後）水位 8.87m -
・26日08:00（１３０分後）水位 8.81m -
・26日08:10（１４０分後）水位 8.81m -
・26日08:20（１５０分後）水位 8.90m -
・26日08:30（１６０分後）水位 9.07m -
・26日08:40（１７０分後）水位 9.27m -
・26日08:50（１８０分後）水位 9.47m -
・26日09:50（２４０分後）水位 9.41m -
・26日10:50（３００分後）水位 8.74m -
・26日11:50（３６０分後）水位 8.26m -
◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく
◯寝屋川流域
・26日3時00分から26日6時00分までの流域平均雨量 58ミリ
・26日6時00分から26日9時00分までの流域平均雨量の見込み 40ミリ