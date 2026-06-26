【レベル４土砂災害危険警報】奈良県・奈良市西部、生駒市に発表 06:15時点
気象台は、26日午前6時15分に、レベル４土砂災害危険警報を奈良市西部、生駒市に発表しました。
北部では、土砂災害に厳重に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■奈良市西部
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■奈良市東部
●レベル２土砂災害注意報
■大和郡山市
●レベル２土砂災害注意報
■天理市
●レベル２土砂災害注意報
■橿原市
●レベル２土砂災害注意報
■桜井市
●レベル２土砂災害注意報
■五條市北部
●レベル２土砂災害注意報
■御所市
●レベル２土砂災害注意報
■生駒市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■香芝市
●レベル２土砂災害注意報
■葛城市
●レベル２土砂災害注意報
■宇陀市
●レベル２土砂災害注意報
■山添村
●レベル２土砂災害注意報
■平群町
●レベル２土砂災害注意報
■三郷町
●レベル２土砂災害注意報
■斑鳩町
●レベル２土砂災害注意報
■高取町
●レベル２土砂災害注意報
■明日香村
●レベル２土砂災害注意報
■上牧町
●レベル２土砂災害注意報
■王寺町
●レベル２土砂災害注意報
■河合町
●レベル２土砂災害注意報
■大淀町
●レベル２土砂災害注意報