なぜJリーグにはブラジル人選手が多いのか。スポーツライターの木崎伸也さんは「外国籍選手の過半数をブラジル人が占める特異な状況の背景は、サッカーとは一見関係のない100年に渡る移民史にある。ブラジルとの絆は日本サッカーにとって計り知れない財産だ」という――。（第1回）

※本稿は、木崎伸也『サッカーと地政学』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／Oleksii Liskonih ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Oleksii Liskonih

■Jリーグにブラジル人選手が多いワケ

ヨーロッパのサッカー関係者からたびたび聞かれる質問がある。「なぜJリーグの外国籍選手はブラジル人ばかりなのか？」

Jリーグの公式サイトによると、2025年シーズン（1月23日時点）における外国籍選手は177人。そのうちブラジル出身は91人、韓国35人、スペイン6人、タイ5人だった。つまり外国籍選手の過半数（51％）がブラジル人というわけだ。

移籍サイト「transfermarkt.com」によるとプレミアリーグの25-26シーズンにおける外国籍選手は388人で、内訳はフランス40人、オランダ36人、ブラジル31人、スペイン21人、ドイツ15人、ポルトガル14人、アルゼンチン14人。ブラジル人は8％にすぎない。

なぜJリーグはブラジル人の割合がこれほどまでに高いのだろうか？ この問いに答えるためには、サッカーとは一見関係のない、「日本とブラジルの100年の移民史」をさかのぼる必要がある。

■ブラジルとの架け橋になった「笠戸丸移民」

すべての始まりは1908年、サンパウロ州のコーヒー農園へ781人が渡航した「笠戸丸移民」だった。当時の日本は人口増加と食糧難を抱えており、1924年以降、移民政策を国策として強力に推進する。1933〜34年には年間2万人がブラジルへ渡った。戦争で一時停止するも、1952年に移民事業が再開され、1993年まで継続した。現在、日系ブラジル人は約270万人いると言われる。海外の国別日系人ランキングでトップの数字だ。

サントス港に到着した笠戸丸（1908）（写真＝PD US／Wikimedia Commons）

のちに、このブラジルとのつながりが、地理的に不利な状況に置かれていた日本サッカーにとって計り知れない価値を持つようになる。そう、日系ブラジル人選手の獲得だ。

第一号は1967年に誕生する。早稲田大学を卒業した釜本邦茂がヤンマーディーゼル（現セレッソ大阪）に入団し、同球団の山岡浩二郎部長は釜本へパスを出せる選手が必要だと考えた。山岡はブラジル・サンパウロにあるヤンマーの系列会社に連絡し、日系ブラジル人選手の発掘を依頼した。選ばれたのはサンパウロの日系2世のアマチュアリーグでプレーしていた19歳のネルソン吉村。日本リーグ初の外国籍選手である。

ネルソン吉村と釜本の活躍によってヤンマーに黄金期が訪れる。1969年1月の天皇杯優勝を皮切りに、天皇杯優勝3回、準優勝5回、リーグ優勝4回、2位4回という圧倒的な成績を残した。

■ブラジルの「個人技文化」を日本サッカーに

ネルソン吉村の成功を受け、他クラブも日系ブラジル人を獲得し始める。その中にのちに解説者として有名になるセルジオ越後がいた。日系2世のセルジオ越後はコリンチャンスのユースからトップ昇格を果たし、プロの世界でプレーした経験があった。1972年に藤和不動産（湘南ベルマーレの前身）へ入団し、日本リーグ初の「プロ経験がある外国籍選手」として話題になった。

日本に個人技を重んじるサッカー文化が生まれたのは、ネルソン吉村やセルジオ越後ら日系ブラジル人選手の存在が大きかったと言われている。

ピッチ外でも日系ブラジル人が活躍する。

日系2世のシルビオ・アキは日系ブラジル人として初めてFIFA公認エージェントになり、Jリーグへ移籍するブラジル人選手の橋渡し役になった。ブラジルから日本に帰化して1998年W杯に出場した呂比須ワグナーの義理の父でもある。息子アレシャンドレ・アキも代理人として活躍している。

日系2世の高井蘭童は15歳のときに来日し、言葉の壁もあって苦しんだがJリーグ開幕が転機になる。2003年から20年に渡って鹿島アントラーズで通訳を務め、オリベイラ監督時代にリーグ3連覇に貢献した。

■日系ブラジル人選手で「最大の成功例」

そして選手として最大の成功例となったのが日系3世の田中マルクス闘莉王だ。渋谷教育学園幕張高校サッカー部の宗像マルコス望監督に誘われ、16歳で来日。高3のときに中心選手として同校を初の高校選手権出場に導いた。

田中マルクス闘莉王（写真＝Neier／CC-BY-SA-3.0／Wikimedia Commons）

高校卒業後はサンフレッチェ広島、水戸ホーリーホックを経て、浦和レッズに入団。2006年に浦和にJ1初優勝をもたらし、翌年にはACL制覇に貢献した。さらに2010年に名古屋グランパスへ移籍するとJ1初優勝を果たした。まさに「優勝請負人」である。

185センチメートルの体を生かしたパワフルなヘディングに加え、闘莉王の最大の特徴はブラジル仕込みの闘争心だ。勘違いしている若手がいたら躊躇なく怒鳴りつけ、練習で納得できないことがあれば監督にも意見を伝える。

2010年W杯を目指す過程でイケイケの本田圭佑が入ってきたときも、闘莉王は苦言を呈することができる数少ない選手のひとりだった。ブラジル仕込みの空気を読まない力が、間違いなく日本の組織の中でアドバンテージになっていた。

■2010年W杯直前に日本代表を救った「魂」

そして、2010年W杯直前、闘莉王の「魂」がチームを救うことになる。

日本は韓国に0対2で敗れ、岡田武史監督が積み上げてきた“ハイプレス”に疑念が生まれていた。継続か、撤退か。チームは揺れ、川口能活チームキャプテンの提案により、選手ミーティングが開かれることになった。2006年ドイツW杯でチームが崩壊した“悪夢”が頭をよぎる状況だった。

その危機を救ったのが闘莉王だった。

ホテルのリラックスルームで開催された選手ミーティングで、闘莉王は誰よりも先に発言した。『大和魂』（闘莉王著、幻冬舎）によるとこう伝えたという。

「みんな、自分たちはうまい、やればできるんじゃないかという変な自信があるんじゃないのか？ おかしな自信で、自分たちの良さを消しているんじゃないのか？」「日本らしいスタイルとか、パスを回すとか、もちろん理想は大切だけど、ヘタくそはヘタくそなりに泥臭くやんないと、必ずやられる」

闘莉王の燃えるようなスピーチは30分近く続いた。

選手ミーティングでは理想派と現実派で意見が割れ、激しい口調で主張する選手もいた。それでも2006年W杯のような衝突にはならなかった。闘莉王が投げかけた「泥臭く戦うべき」という主張は、理想派にも現実派にも納得できるものだったからだ。

さらに2006年W杯を経験している川口能活、中村俊輔、稲本潤一といったベテランが「ここで答えを出す必要はない」とブレーキ役を務め、ミーティングは衝突へと発展せずに終わった。

平成22年5月25日、鳩山総理は、2010W杯日本代表の岡田武史監督、中村俊輔選手、中澤佑二選手、楢崎正剛選手、遠藤保仁選手、日本サッカー協会の犬飼基昭会長の表敬を受けました（写真＝首相官邸／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

■多様性が組織を強くする

岡田武史監督は勝負勘に優れた指揮官である。選手たちの不安をすぐに感じ取ったのだろう。スイス合宿に入ると方針を180度転換し、カウンターを狙う現実的なサッカーに舵を切った。迷いがなくなったら、あとはやるだけだ。初戦でカメルーンに1対0で競り勝ち、第2戦のオランダ戦は落としたものの、第3戦でデンマークに3対1で完勝してグループリーグ突破を決めた。日本が自国開催以外の大会でベスト16に進んだのは初めてのことだった。

木崎伸也『サッカーと地政学』（ワニブックス）

熱帯雨林は種の多様性が豊かで、それが生態系の安定性につながっていると考えられている。ひとつの種がある病気にやられても、他がそれを補って全体のネットワークは揺るがない。

人間の組織も同じである。欧州でプレーしている日本人選手と国内でプレーしている日本人選手が「論理」にとらわれて二項対立に陥ったときに、日系ブラジル人がまったく異なる視点から「魂」の大切さを再認識させた。

日本とブラジルの100年に渡る絆は、日本サッカーにとって大きな財産である。

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木崎 伸也（きざき・しんや）

スポーツライター

1975年生まれ、東京都出身。中央大学大学院理工学研究科物理学専攻修士課程修了。2002年日韓W杯後にスポーツ紙の通信員としてオランダへ移住。2003年から拠点をドイツに移し、日本代表FWの高原直泰の担当としてブンデスリーガを取材。2006年ドイツW杯では、現地在住のスポーツライターとして記事を配信した。2009年2月に帰国し、現在は『Number』『BRODY』『footballista』などに寄稿している。著書に『2010年南アフリカW杯が危ない！』（角川SSC新書）、『サッカーの見方は1日で変えられる』（東洋経済新報社）、『直撃 本田圭佑』（文藝春秋）、『サッカーと地政学』（ワニブックス）、『逆転監督 森保一』（文藝春秋）がある。

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（スポーツライター 木崎 伸也）