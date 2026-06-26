日本の防衛費は年々増え、2025年度は11兆円（GDP比2％）に達した。軍事ジャーナリストの宮田敦司氏は「トランプ大統領は『日米同盟は不公平』ととらえて、さらにGDP比3.5％まで引き上げるよう要求しているが、すでに日本は米国に対して、他国にはないものを十分提供している」という――。

写真＝共同通信社 沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場 - 写真＝共同通信社

■米国が同盟国に求める「GDP比3.5％」

ドナルド・トランプ米大統領はかねて日本に対し、在日米軍駐留経費、いわゆる「思いやり予算」のさらなる負担を求めてきた。「守ってもらう以上、相応の費用を支払うべきだ」という主張は分かりやすく、米国内でも一定の支持を集めている。

2026年に入り、この議論は新たな段階へ入った。ピート・ヘグセス米国防長官は5月30日、シンガポールで開かれたアジア安全保障会議（シャングリラ会合）で、インド太平洋地域の同盟国に対し、防衛費をGDP比3.5％まで引き上げるよう求めた。応分の負担を負わない国とは関係を見直すとも示唆している。

この数字は唐突に出てきたわけではない。今年1月に発表された第二次トランプ政権の「国家防衛戦略（NDS）」において同盟・友好諸国に向けて提唱されたものだ。今回あらためてそれが打ち出された格好となる。

日本政府はもともと、防衛力強化のための経費と関連経費を合わせ、2027年度にGDP比2％を確保する方針だった。高市早苗政権はこれを前倒しし、2025年度補正予算で関連経費を積み増すことで、目標より2年早く2％に達したとの認識を示している。

現在、国内では安全保障関連3文書の改定に向けて議論の真っ最中だ。防衛費増額の是非は今回の改定で最大の焦点になるだろう。6月上旬にとりまとめられた自民党の提言案では、防衛費の具体的な増額目標は示していないものの他国が3〜3.5％を掲げる例が盛り込まれた。

防衛省「防衛力抜本的強化の進捗と予算 令和8年度予算の概要」より

■背景には中国との終わらない競争がある

前提として、米国による防衛費増額要求の背景には、中国との長期的な競争がある。

中国は海軍艦艇、航空戦力、ミサイル戦力の増強を進めてきた。台湾周辺では軍用機や艦艇による活動が活発化し、南シナ海では人工島の軍事利用も進む。こうした動きに対し、米国は国家安全保障戦略や国防戦略において中国を主要な戦略的競争相手として位置付けてきた。

近年の米国は、中国への対応に加え、欧州ではウクライナ支援、中東ではイランとの軍事緊張が続いている。複数の地域で安全保障上の課題を抱えるなか、同盟国に防衛力の強化を求めるとともに、インド太平洋の同盟国やパートナー国との防衛協力も深めてきた。

ヘグセス長官の3.5％要求も、こうした構図のなかで打ち出された。同盟国に求められているのは、自らの防衛力を高め、地域全体の抑止力に貢献することである。

ここであらためて見るべきは、トランプ大統領が言うように日米同盟が本当に米国にとって「不公平」なのかどうかだ。

日米同盟は、日本と米国がそれぞれ異なる役割を担いながら、安全保障上の利益を共有する関係として発展してきた。負担額や防衛費といった数字ばかりが注目されると、その役割分担は見えにくくなる。米国側の今回の要求が妥当なものかを検討するために必要なのは、「双方が何を提供し合っているのか」という視点のはずだ。

■米軍が日本に基地を置く本質的理由

日米同盟については「日本は米国の軍事力によって守られる側である」といった語り口が多い。トランプ大統領の「我々は日本を守らなくてはならないが、日本は我々を守る必要はない」といった発言は、その典型である。だが見落としてはならないのは、米軍にとっても日本が重要な活動拠点となっていることだ。

在日米軍は約5万〜6万人規模の兵力を維持し、陸軍、海軍、空軍、海兵隊などが展開する。嘉手納基地は米空軍の主要拠点として機能し、岩国基地と三沢基地は航空部隊の運用を行い、佐世保基地は艦艇運用や後方支援を担っている。

横須賀には第7艦隊の中核部隊が配置され、米海軍の前方展開空母の母港として長年運用されてきた。他の空母が米本土を母港として展開するのに対し、横須賀の前方展開空母は第7艦隊の即応態勢を支える特徴を持つ。

地図を広げると、日本列島が持つ意味はさらにわかりやすい。朝鮮半島、台湾海峡、東シナ海、西太平洋へアクセスしやすい位置にあり、部隊や装備の展開拠点として利用しやすい条件を備えている。

軍事力を支える要素には、装備の数だけでなく、部隊配置や展開速度も含まれる。危機発生時に迅速に対応できる態勢は、抑止力そのものに影響を与える。台湾海峡や朝鮮半島で緊張が高まれば、在日米軍基地は部隊運用の重要拠点となる。

■他国で同じ環境を再現するのは困難

基地や地理的条件だけではない。長年築いてきた運用基盤そのものにも大きな価値がある。

トランプ氏が問題視してきた思いやり予算は、在日米軍の運用経費の一部を日本が肩代わりする制度だ。1978年度から在日米軍基地で働く日本人従業員の労務費（人件費）の一部を負担することとなり、その後、対象範囲が段階的に拡大された。現在では人件費に加えて施設設備費や水道光熱費、訓練移転費にまで及んでいる。

基地の運用には土地に加え、港湾施設、航空施設、道路網などが欠かせない。用地の確保も関連インフラの整備を担うのも日本の役割だ。

さらに、自衛隊と米軍は長年にわたり共同訓練や共同運用を積み重ねてきた。指揮統制や後方支援の仕組みも数十年かけて構築されている。

米国は近年、フィリピンとの基地利用協力やオーストラリアとの共同訓練を拡大している。だが地理的条件、インフラ、運用実績を兼ね備えた在日米軍の現在の環境を別の地域で再現するのは容易ではない。

フィリピンは台湾南方のバシー海峡に近いという利点を持つ。一方、日本と比べると基地機能や後方支援能力には差がある。オーストラリアは広大な訓練空域を持つが、台湾海峡や朝鮮半島からは距離がある。

こうして見ていくと、日本が金額だけでは捉えきれないものを米国に提供していることがわかるだろう。

写真＝iStock.com／DanielBendjy ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／DanielBendjy

■米軍と自衛隊の連携は緊密化した

米国が同盟国に一層の負担を求めるのは今に始まったことではない。第一次トランプ政権は駐留経費の大幅な肩代わりを迫り、近年はそれに加えて、各国自身の防衛費をGDP比でどこまで高めるかへと要求の力点を移してきた。その水準は2％から段階的に引き上げられ、とうとう3.5％へと至った。

同盟国との協力をさらに深めようとする米国の方針は、日本にも大きな影響を与えている。

冷戦期の日米同盟では、日本は国内の基地を米軍に提供し、その前方展開を支える側面が大きかった。しかし近年は、自衛隊と米軍が一体となって抑止力を支える方向へ重心が移りつつある。

その流れは、いくつかの動きに表れている。指揮統制の面では、2024年の日米首脳会談で「指揮・統制の枠組みの向上」が打ち出され、平時から有事まで自衛隊と米軍の作戦連携を高める取り組みが進む。防衛態勢整備の面では、南西諸島で陸上自衛隊の沿岸監視部隊や地対艦ミサイル部隊の配備が進められている。また、離島防衛やミサイル対処を想定した日米共同訓練も拡大している。

■一方的な要求を受け入れるべきではない

自衛隊と米軍の連携が従来以上に緊密になり、反撃能力の整備や弾薬備蓄の拡充も進む中で、防衛費増額をめぐっては日本国内でも当然さまざまな意見が存在する。

安全保障環境の変化を踏まえて防衛力強化は必須とする声がある一方で、財政負担の増加は懸念される。少子高齢化が止まらない状況で、社会保障や教育に関する予算とのバランスをどうとるかという課題も大きい。防衛費をどこまで増やすべきかについては、今後も議論を尽くさなければならない。

しかしいずれにせよ、米国から提示された3.5％という要求を日本はそのまま受け入れるべきではない。必要なのは、米国から示された数字を目標とすることではなく、自国の安全保障環境に基づいて必要な防衛力を整備することである。

中国の軍事力増強や北朝鮮の核・ミサイル開発を踏まえれば、防衛力強化は引き続き欠かせない。一方で、防衛費の水準はGDP比という単純な数値目標ではなく、必要な能力と運用構想から積み上げて判断すべきだろう。

防衛費は同盟国への支払いではなく、日本自身の安全を守るための投資である。3.5％という数字の妥当性を議論しても意味はなく、自国に必要な防衛力を明確にしたうえで、その実現に必要な予算を確保するという順序でなければならない。

米国との協力関係は今後も重要であり続ける。しかし、防衛力整備の基準は米国ではなく日本が決めるべきであり、それが主権国家として当然の姿勢ではないだろうか。

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宮田 敦司（みやた・あつし）

元航空自衛官、ジャーナリスト

1969年、愛知県生まれ。1987年航空自衛隊入隊。陸上自衛隊調査学校（現・情報学校）修了。中国・北朝鮮を担当。2008年、日本大学大学院総合社会情報研究科博士後期課程修了。博士（総合社会文化）。著書に『北朝鮮恐るべき特殊機関 金正恩が最も信頼するテロ組織』（潮書房光人新社）、『中国の海洋戦略』（批評社）などがある。

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（元航空自衛官、ジャーナリスト 宮田 敦司）