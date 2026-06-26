「思い切って全部脱ぐ」宣言が話題に！韓国女性歌手、赤ストッキングの大胆コーデに視線集中

ガールズグループ2NE1のメンバー、パク・サンダラが大胆なファッションを完璧に着こなした。

6月25日、パク・サンダラは自身のSNSに複数の写真を投稿した。

【写真】「全部脱ぐ」びしょ濡れフェスのパク・サンダラ

公開された写真のパク・サンダラは、まさにファッションの限界を超えたミックスマッチコーデの真髄を見せつけている。彼女はシックなレザー帽に、高級感がありながらもボリューム感あふれるファージャケットを合わせ、独特なムードを演出した。

さらに、強烈なレッドカラーのストッキングを着用し、見る者を驚かせた。パク・サンダラは、持ち前の美脚とカリスマ性あふれるポーズで、個性的なスタイルをトレンディに昇華させている。

写真を見たファンからは、「本当にパク・サンダラだからこそ着こなせるファッション」「赤いストッキングがこんなにカッコいいことある？」「元祖ファッションスター」など、さまざまな反応が寄せられている。

（写真＝パク・サンダラInstagram）

なお、パク・サンダラは2NE1のグループ活動と並行してソロとしても精力的に活動を続けている。

特に2024年夏、音楽イベント「ウォーターボム」に先駆けて出演したラジオ番組で、「思い切って大胆な姿で公演する」と予告し、ファンを驚かせたこともある。

◇パク・サンダラ プロフィール

1984年11月12日、釜山生まれ。移住したフィリピンのタレント発掘番組などで頭角を現し、2007年にYGエンターテインメントと契約。2009年3月に2NE1のメンバーとしてデビュー。音楽のみならず演技、ファッション、美容、MCなど幅広い分野で活動。2023年7月にはミニAL『SANDARA PARK』でソロデビューしている。