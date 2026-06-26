「ありがとう」だけでは物足りない…お手伝いを終えた発達障害の子にかけてあげたい「もう一言」とその効果

落ち着けない、こだわりを抑えられない、気持ちを切り替えられない……発達障害を抱える子には「できない」ことが多く、保護者の悩み・教師の負担となっている。“いずれはきちんと自立してほしい”そう考えると少しでも「できること」を増やしておきたいところだが、どうすればいいのか。発達障害の臨床に長年携わる医師2人が総力を挙げてつくった著書『発達障害を抱える子どもの「できる！」を増やす作戦事典』から、とっておきの知恵をご紹介する。

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発達障害を抱える子どもにこそ役割が必要

前回は発達障害を抱える子どもには「役割」を果たす体験が必要であること、そして、家庭では子どもが果たせる役割として「お手伝い」をさせるといいことを書きました。

子どもは学校で過ごす時間もかなり長いはずです。ですので、学校でもぜひ、それぞれの子が果たせる役割がないか、積極的に検討してみてください。これはとくに先生方にお願いしたいことです。

地域や学校により制約があるかもしれませんが、子どもにできそうな係の活動などがないか、ぜひ探していただきたいと思います。教室は家族ではない人とともに過ごす場なので、次のポイントを意識して、与えられる役割がないか考えてみてください。

教室でおすすめの役割は次のようなものです

【発達障害を抱える子どもにすすめられる役割】

●することが明確で体を動かして取り組める

●少々失敗しても本人・周囲がたいして困らない

●先生が目をかけやすく、手を貸しやすい

●本人にも周囲にも成果がわかりやすい

新学期など、クラスで係を決める機会があると思います。その際に、前もって取り組みやすい、簡単な係を先生がいくつかピックアップしておき、できそうな役割を本人に選んでもらう、というのもいいかもしれません。

たとえば、次のような係はいかがでしょう。

●花に水をやる係

●生き物係

●黒板を消す係

●配布係

最初は簡単な用事を与え、徐々にステップアップしていけば、難しいことにも取り組めるようになるかもしれません。

日常のルーチンだけでなく、たとえば運動会のような行事においても役割を与えることで、気持ちを切り替え、臨機応変に対応する経験を積んでもらえます。

事後は「ほめ言葉」と「感謝・ねぎらいの言葉」を

「お手伝いや係活動は誰でもやる当たり前のことで、あまり持ち上げると、ほめ言葉・ごほうびがなければやらない子に育つのではないか」と懸念する方がいるかもしれませんが、その心配は無用です。

ほめずにスルーすると、子どもはお手伝いや係活動に取り組む意欲をなくしてしまうかもしれません。ですので、少なくとも最初のうちは意識してほめ言葉をかけるようにしてください。

同時に感謝の「ありがとう」、ねぎらいの「ごくろうさん」も伝えましょう。ほめるのは行動への評価であり、社会的自尊感情の向上につながります。一方、感謝やねぎらいは、純粋にその子の行動そのものを肯定する言葉であり、基本的自尊感情につながります。

そして、感謝された経験は、次の機会に自ら行動する意欲を育ててくれます。ですから、「ほめる」「感謝とねぎらい」のどちらも大切なのです。

最後に、役割をうまく果たしてもらうコツを箇条書きにしておきます。家庭でも学校でも、役割を任せるときは次のような接し方を心がけてください。

●トライすることに価値があると伝えて励ます

「失敗を恐れる必要はない」と伝える。

●「やること」をわかりやすく教える

大人が手本を示すなど、やり方を具体的に教える。

●必要ならサポートをつける

とくに初めのうちは、大人やきょうだい、クラスメートのアシスト付きで取り組む。

●最初は簡単なことから、手順をわかりやすくして頼む

最初はひとつの手順でできることから始め、段階的にいくつかの手順を踏んで行う仕事へと徐々にステップアップする。あるいは手順を紙に書いて子どもに渡し、確認できるようにしておく。

●取り組んだ時点でほめる

作業を始めた時点で「助かるよ！」と前向きな言葉をかける。上手にできなかった場合でも、取り組んだことを必ず評価する。

一方、おすすめできない「NG対応」は下記の通りです。

×子どもの好みや力量を考慮せず決める

できないこと、嫌いなこと（たとえば虫嫌いの子に昆虫係をさせる、など）を一方的に押し付けると、子どもが役割そのものを嫌がるようになるかもしれません。

×ほめない、または失敗をとがめる

子どもの「やる気」を大きく損なう行為なので控えてください。

×できなかったこと・失敗したことから子どもを遠ざける

苦手意識が芽生え、自信が損なわれます。本人が希望しているのなら、励まして再チャレンジさせてあげてください。

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