【難解略語】「SI単位系」が何の略か分かりますか？　文系・理系関係なく知っておきたい…

突然ですが、「SI単位系」が何の略か知っていますか？

耳にしたことはあるけど…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Système International d’Unités（国際単位系）」でした！

「SI単位系」は「Système International d’Unités（国際単位系）」の略です。

SI単位系は、世界共通の計量の基準として1960年に国際度量衡総会で採択された単位の体系です。科学・技術・産業・日常生活のあらゆる場面で使われており、現在では日本を含む世界中の国々が採用しています。

この体系の核心となるのが「基本単位」と呼ばれる7つの単位です。長さを表す「メートル（m）」、質量を表す「キログラム（kg）」、時間を表す「秒（s）」、電流を表す「アンペア（A）」、熱力学的温度を表す「ケルビン（K）」、物質量を表す「モル（mol）」、光度を表す「カンデラ（cd）」の7つがこれにあたります。これらを組み合わせることで、速度（m/s）や力（N＝kg・m/s2）など、あらゆる物理量を表す「組立単位」を導くことができます。

SI単位系が普及した最大の理由は、単位の換算が10の倍数で統一されていることによる扱いやすさにあり、キロ（k）・ミリ（m）・マイクロ（μ）といった接頭語を使うことで、非常に大きな量から非常に小さな量まで簡潔に表現できます。

科学の国際的な発展を支える共通言語なんですね！

次回の難解略語もお楽しみに！

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