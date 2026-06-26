「news every.」では、「イチから確認 高市政策」という形で高市首相肝いりの政策について継続的にお伝えしています。25日は、高市首相が発表し「責任ある積極財政」の目玉でもある「成長戦略」についてです。

高市首相が熱弁「足りないのは国内投資」

高市首相は、「政府」と「民間」を合わせて370兆円を超える投資を行うと表明しました。政治部の矢岡亮一郎官邸キャップとその中身を確認していきます。

まず、この「370兆円」という数字。政府が分野をしぼってお金を出すことで民間の投資を呼び込もうという戦略で、その投資の総額が2040年度までで370兆円なんです。計算してみると1年あたり25兆円、1日あたり680億円を投資し続ける巨大国家プロジェクトともいえます。

――投資はボランティアではないので、ちゃんと回収できるのか見ていきたいですよね。

24日、高市首相は成長戦略の会議で20分も熱弁をふるって、「日本人には底力はある。足りないのは国内投資だ」と話していました。ただ、これだけ大きな金額を使う投資ですから、この投資で日本を本当に成長させられるか、私たちも慎重に見ていく必要があります。

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――その370兆円「成長戦略」プロジェクトで具体的に挙げられた17分野がこちらになります。ポイントは？

何といっても「AI・半導体」分野、ここに合わせて100兆円、全体の4分の1を超える投資です。あとは「創薬・先端医療」に60兆円以上、海外でも人気がある日本のゲーム・アニメの「コンテンツ」産業に30兆円以上。これらは将来的にも日本が海外で稼いでいける、政府が「勝ち筋」と表現する分野となっています。

■人型にこだわらず…「フィジカルAI」でリードへ

――「AI・半導体」に100兆円ということは日本が勝っていけると考えているということですよね。

日本としてもリードしていきたい分野ということですが、そのAIの中でも特に大きな投資額が想定されているのが「フィジカルAI」という分野なんです。どういうものなのか。今回、取材してきました。

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産業用ロボットで世界的シェアを誇る山梨県の企業「ファナック」です。見せてもらったのは「AIを使って、部品を自動的にそろえてくれるロボット」です。あらかじめ用意した紙に部品の名前を書くと、AIがその名前と数を認識、書かれた通りの部品を腕の形をしたロボットが「カラダ」を使ってピックアップしてくれるんです。

このように「機械のカラダを持ったAI」を「フィジカルAI」といいます。「カラダ」にあたるロボットはファナックがつくっていますが、頭脳にあたる「AI」はGoogle製です。

AIを頭脳としてつなぐだけで、すでに世界中で使われている100万台以上の自社ロボットをフィジカルAI化できるといいます。

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ファナック ロボット研究開発統括本部・安部健一郎統括本部長「世界中に実績のある信頼性の高いロボットにAIを活用できるのが強みになる」

人型ロボットに関しては中国、アメリカがリードしていますが、日本企業は人型にこだわらず、この「フィジカルAI」で世界をリードしようとしているんです。

■「ペロブスカイト太陽電池」とは…

――そして、改めて17分野のメニューを見ますと「資源・エネルギー安全保障・GX」の分野にも28兆円以上の投資を想定しているんですね。

この分野の中で注目なのが「ペロブスカイト太陽電池」。ぐにゃぐにゃ曲げることができるフィルム型の電池で、実は日本発祥の「次世代型太陽光発電」なんです。

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これまでの太陽電池では、現在はある国が圧倒的な世界シェアを持っていますがどちらでしょう？

――中国？

そうなんです。中東情勢でも私たちは身にしみましたが、他国に依存しすぎないことは、私たちの暮らしの中でも非常に大切なことがわかり、高市政権でも「危機管理投資」として力を入れています。

今回の17分野の投資も、AIやコンテンツのように海外でも稼げる「成長投資」と日本が独自に技術を持っておきたい「危機管理投資」、2つの目的に分けて考えられています。

■危機管理投資として注目の「夢のエネルギー」

こうした中で、エネルギー分野の危機管理投資として非常に注目されているものがあります。それが「核融合」発電、フュージョンエネルギーと呼ばれる次世代の技術で、実現すれば「夢のエネルギー」ともいわれています。一言でいえば、「地上の太陽」をつくる試みで、太陽が光り輝くのと同じ仕組みを使って、膨大なエネルギーを生み出します。

また、従来の原発と違って、高レベルの放射性廃棄物が出ず「危険性が少ない」仕組みだといいます。

まだ世界で発電に成功した例はないのですが、すでに商用化に向けて動き出している日本企業もあり、2030年代に発電の実証を目指しているといいます。

いま、アメリカや中国をはじめ、国際的な開発競争が激しくなっていて、高市政権としても、ここに3兆円を超える投資をしようというわけなんです。

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――ここまで370兆円を超える投資の中身を見てきましたが、確認しておきたいのは、政府はどのくらい国のお金を出すつもりなのか？

370兆円というのは政府と民間を合わせての投資額なんですが、今回の成長戦略ではこの内訳は詳しく示されておらず、政府がどれだけ負担するか明確にされていません。

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財政政策にも詳しい、野村総研エグゼクティブ・エコノミストの木内登英氏は、資料の中では「毎年実質10兆円」が政府からの財政支出として想定されていて、それが2040年度まで毎年続くならば「およそ160兆円」を政府が支出する計算になるといいます。「財政環境を悪化させるおそれも高まる。有望で収益性が高い分野に大胆にしぼり込んだうえで、成長戦略を進めるべき」と指摘しています。

――大事なのは財源ですが、それがどうなるのか、私たちもしっかり見ていく必要がありますね。

将来的な成長にはお金が必要ですが、その財源と使い道についても、政府はきちんと明確にして説明を尽くしてほしいと思います。