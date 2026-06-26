“規格外ボディ”百合川サシャ、圧巻のデジタル写真集＆イメージ動画
Eye Factoryでは、新グラビアレーベル「ファーストグラビア」より、グラビアアイドル・百合川サシャのデジタル写真集＆イメージ動画『Natural Self』を、26日に発売する。
【写真】これは規格外！圧巻ボディを披露した百合川サシャ
百合川サシャは長野県出身のグラビアアイドル。父方の祖父がロシア人というルーツを持ち、透明感とGカップが共存する、規格外なボディの持ち主だ。
本作のコンセプトはシンプルかつ挑戦的だ。過剰な演出もわざとらしさも排除し、ただ“本当の百合川サシャ”と向き合う。いくつかの衣装はあるが、それはサシャを変えるためではなく、サシャの自然な佇まいに寄り添うために選ばれている。
舞台は東京湾岸のスタジオ。クラシカルな内装のリビング、寝室、玄関・階段、陽光あふれるロフト、夜のバーカウンターという形の異なる5つの空間で、シーンごとに表情を変えながらも一貫して“サシャであること”を軸に据えた全5シーン構成。写真と最大8Kの高精細映像、両面から「いまの百合川サシャ」を体感できる。
撮影を終えたサシャは「すがすがしい気持ち」とひと言で表した。コンセプトを最初に聞いたときは「かっこよくてファッショナブルなグラビアかな」と思ったという。実際に撮影してみると「印象は変わらずで、いつもより挑発的で、かっこいいセクシーな感じ」。直感通りの仕上がりになった手応えをにじませた。お気に入りの衣装は、撮影後も着続けていた黒の水着。「たくさんあるんですけど、やっぱりこの黒の水着が一番」と迷わず答えた。
【写真】これは規格外！圧巻ボディを披露した百合川サシャ
百合川サシャは長野県出身のグラビアアイドル。父方の祖父がロシア人というルーツを持ち、透明感とGカップが共存する、規格外なボディの持ち主だ。
本作のコンセプトはシンプルかつ挑戦的だ。過剰な演出もわざとらしさも排除し、ただ“本当の百合川サシャ”と向き合う。いくつかの衣装はあるが、それはサシャを変えるためではなく、サシャの自然な佇まいに寄り添うために選ばれている。
撮影を終えたサシャは「すがすがしい気持ち」とひと言で表した。コンセプトを最初に聞いたときは「かっこよくてファッショナブルなグラビアかな」と思ったという。実際に撮影してみると「印象は変わらずで、いつもより挑発的で、かっこいいセクシーな感じ」。直感通りの仕上がりになった手応えをにじませた。お気に入りの衣装は、撮影後も着続けていた黒の水着。「たくさんあるんですけど、やっぱりこの黒の水着が一番」と迷わず答えた。