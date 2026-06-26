ハイブリッド車の代名詞「プリウス」が改良へ！

1997年12月、世界初の量産型ハイブリッド車として「プリウス」が誕生しました。そこからおよそ四半世紀が経過した2023年1月に、現行モデルとなる5代目が登場しています。

その最大の特徴は、スポーツカーのような流麗なデザインです。

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ボディサイズは全長4600mm×全幅1780mm×全高1420mmとなり、歴代のプリウスが採用してきた「モノフォルムシルエット」も受け継ぎつつ先代から20mm拡大した全幅と50mm引き下げられた全高により、よりワイド＆ローのスタイリングが強調されています。

エクステリアでは、フロントに「ハンマーヘッド」をモチーフとしたデザインが採用されているほか、薄型一文字のリアコンビネーションランプがプリウスらしい先進性を引き立てています。

「アイランドアーキテクチャー」をコンセプトとしたインテリアでは、圧迫感のない広々とした空間と運転に集中しやすいコックピットの両立が図られています。

パワートレインは、1.8リッターと2リッターのハイブリッドにくわえ、トヨタとしては初採用となる2リッターのプラグインハイブリッドが設定されています。

プリウスの強みである圧倒的な燃費性能は健在で、カタログ燃費（WLTCモード）は2リッターハイブリッド車で28.6km／L、1.8リッターハイブリッド車では32.6km／Lにも達します。

また、プラグインハイブリッド車では87kmのEV走行を可能としています。

そのほか、「トヨタセーフティーセンス」が全車標準装備となっているほか、上級グレードでは高度運転支援システムである「トヨタチームメイト」もオプションで搭載可能です。

グレード構成は、ハイブリッド車は「X」「G」「Z」、プラグインハイブリッド車は「Z」と「G」の2種類が用意されています。くわえて、「KINTO」専用グレードとして「U」が設定されています。

なお、4WD仕様が選択できるのはハイブリッド車のみとなっています。

2026年6月現在の価格（消費税込み）は、ハイブリッド車が276万9800円〜407万700円、プラグインハイブリッド車が384万7300円〜460万8900円です。

正式発表は7月1日？今回の一部改良でどう変わる？

そんなプリウスは、発売から3年半を迎えるタイミングで一部改良がおこなわれるようです。

都内のトヨタ販売店担当者は次のように話します。

「プリウスの一部改良モデルは2026年7月1日に正式発表される予定ですが、すでに同5月末より予約受注を開始しています。

今回の一部改良では、内外装のデザインに大きな変更はなく、ボディカラーや各機能装備の見直し、価格の改定がメインとなる見込みです。

具体的には、『アティチュードブラックマイカ』に代わって『ニュートラルブラック』が採用されるほか、『X』で選択可能となっていた『スーパーホワイトII』も『プラチナホワイトパールマイカ』へと置き換わる予定です。

また、これまではプラグインハイブリッド車の『Z』にのみ搭載されていた『アダプティブハイビームシステム（AHS）』がハイブリッド車の『Z』でも選択できるようになります。

さらに、すでにほかのトヨタ車にも搭載されている『SNOW EXTRAモード』がプリウスの4WD仕様車にも採用されます。

そのほか、車速オートドアロック機能やオートブレーキホールドのメモリー機能が全車標準装備となるなどの変更があります。

一方、プラグインハイブリッド車の『G』をベースにした特別仕様車『ナイトシェード』はこのタイミングで廃止となります。

価格については、ハイブリッド車が279万6200円〜425万1500円、プラグインハイブリッド車が388万4100円〜464万5300円となる予定です。

売れ筋となっているハイブリッド車の『Z』では10万円以上の値上げとなるため、比較的割安な『G』の人気が高まると予想しています。

納期については、ハイブリッド車／プラグインハイブリッド車ともに3か月程度を見込んでいます」

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2026年6月現在、プリウスのプラグインハイブリッド車には85万円の国の補助金（CEV補助金）が設定されています。

さらに、東京都では最大60万円の補助金が用意されていることから、条件がそろえばハイブリッド車を大きく下回る金額でプラグインハイブリッド車が手に入ることになります。

こうした補助金の後押しにより、プリウスのプラグインハイブリッド車の販売台数がどれほど伸びるのかにも注目が集まります。