消費税の減税をめぐり、政府は来年4月から2年間、飲食料品の税率を1％に引き下げる案を検討しています。この案を受け、飲食店のなかには「テイクアウト」を強化する動きも出てきています。その理由とは。

■消費者にとって“節約”でも…飲食店は“利益減”も

鉄板でジューシーに焼かれたあっつあつのステーキ。ひと口食べたらビールを流し込んで…

「幸せです」「ふわふわでやわらかくて肉肉しい」

9種類のクラフトビールが堪能できる都内のステーキ専門店。平日ランチから大盛況ですが、ある懸念に頭を悩ませています。

ハックルベリィ・鈴木幸哉店主「本当にテイクアウトに流れが切り替わるのであれば、何かしら対策をしなきゃいけない」

今、政府で検討が進められている消費税減税案。現在の消費税は、店内で食べると10％、テイクアウトすると軽減税率8％がかかります。

24日、与野党の会議で示されたとりまとめ案では、来年4月から2年間、飲食料品の消費税率を8％から1％に引き下げるとしていますが、野党は反対しています。

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調整は難航していますが、もし仮にこの案が実現すると…例えば、100グラム1680円のステーキは消費税が1％になったらテイクアウトは1543円に。137円お得になります。

消費者にとっては節約となる可能性がある一方で…

ハックルベリィ・鈴木幸哉店主「店内のご利用の方が高付加価値な商品がたくさんある。テイクアウトだとクラフトビールの提供ができない。その辺は困るかも」

お得なテイクアウトを選ぶ客が増えると、店内でしか頼めないアルコールなどの収益性の高いメニューの売り上げが減少。利益が減ってしまう可能性があるというのです。

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とりまとめ案には、外食産業などに資金繰り支援などの実施を検討することが盛り込まれていますが、店側からは不安の声も。

ハックルベリィ・鈴木幸哉店主「今回も大きな流れが変わってしまうと戦い方・営業の仕方を変えなきゃいけないので、どうなるのかこちらも困っているというか…」

■“テイクアウト拡大”見越し…動き出す企業も

“消費税率1％案”を受けたテイクアウト需要の拡大を見越し、動き出す企業も。

ファミレスチェーン・すかいらーくHDは新たに宅配・テイクアウト専門店を出店する方針です。また、今ある店舗でのテイクアウト専用のメニュー開発も進め、持ち帰り需要をさらにつかむ戦略。

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焼きたてパンを店内でもテイクアウトでも食べられるサンマルクが運営するベーカリーレストランも。

「（価格）差は出てくると思うので、テイクアウトにしようかなって機会は増えそうな気がします」

そんなお客さんのために、こちらもテイクアウト強化へ。これまでになかった、パンを詰め合わせたボックスなどを販売し、持ち帰りを促すことを検討しているといいます。

サンマルクHDバケット事業部 販促部長・成瀬恵理さん「今までは店内で食事をしようといったお客様も多くいらっしゃったかと思う。おうちでお食事をされる選択肢が増えるように考えております」

飲食店の戦略にも影響を与える消費税の減税案。与党は今月中のとりまとめを目指していますが、決着は見通せていません。