俳優の橋本環奈（２７）がＡＢＥＭＡオリジナルドラマ「バカンスの法則」（７月２７日スタート。月、水、金、後８・００）で主演を務めることが２５日、分かった。

多忙な日々に疲弊した橋本演じる主人公・星野緑が、海辺の別荘で過ごす“非日常のバカンス”を描く作品。そこで韓国の人気俳優のチェ・ジョンヒョプ演じる管理人・西上と出会い、恋に落ちて人生の大切な時間を取り戻していくひと夏の“デトックスロマンス”となる。

橋本は「お話をいただいた時からとてもワクワクしていました」といい「とにかくキャストたちの息の合ったテンポ感と、アドリブ満載の掛け合いが見どころになっています」とアピールした。

今作は「かくかくしかじか」などで知られる人気漫画家・東村アキコ氏が連続ドラマの原作、脚本、監督に初挑戦する。橋本は「監督と相談しながら一緒にキャラクターを作り上げていくことができ、とても充実した新鮮な気持ちで挑めました」と充実感をにじませ「観たら絶対にバカンスに行きたくなるような、夏休みに観るのにぴったりなドラマになっています」と手応えを示した。