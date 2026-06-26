「楽天２−０西武」（２５日、楽天モバイル最強パーク）

楽天の前田健太投手が、広島時代２０１５年１０月２日の中日戦以来３９１９日ぶりのＮＰＢ勝利をあげた。

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初めて開幕投手を務めた荘司が、開幕戦今季初勝利を飾った。その翌日に「マエケンさんから『すげーな』と言ってもらえました」とうれしそうに話していたことが印象に残っている。

昨年１２月、前田健は入団会見で「開幕投手を経験すると自覚が芽生えるとか、責任感が生まれたりする。そういう選手がやるべき」と、未来を担う若手がやるべきと主張していた。同じ言葉は開幕前に荘司にも伝えた。受け継ぐべき“エースの心得”だった。

「いろんなことを経験してきたので、体験談を交えながら伝えることができるかなと思います」と代えがたい球歴をチームに還元する思いを話していた。荘司は開幕戦翌日には「『悪く言われ出したら一流だよ、褒められなくなったら。そうなれるように頑張れ』と言われました」と金言を脳裏に焼き付けた。

退団した三木前監督も、その存在感を語っていた。「先発する日の動きにしても、普段からの振る舞いにしても、若い選手たちは、背中とかそういう姿で学ぶ。数字以外のところで貢献してくれている。彼がファームで若い選手に与える影響というのも、素晴らしいものがある。それはチームにとってすごく大きい」。これまで勝利という形で貢献できなかったが、勝敗以外でもチームへの強い影響力があった。

荘司に投手陣の雰囲気の変化を聞くと「すごくあります」と“マエケン効果”に目を輝かせる。「今までいた先輩たちとはまた違うアプローチというか。“一緒にやっていく”という感じがありますね」。その存在がチームに有形無形の影響を与えている。（デイリスポーツ楽天担当・鈴木創太）