蒼井優出演「Tシャツが乾くまで」新キャスト解禁 謎に包まれた5人の男女取り巻く役にリリー・フランキー・臼田あさ美・齋藤飛鳥・庄司浩平
【モデルプレス＝2026/06/26】蒼井優主演のTBS系7月期金曜ドラマ「Tシャツが乾くまで」（毎週金曜よる10時）に、リリー・フランキー、臼田あさ美、齋藤飛鳥、庄司浩平の出演が決定した。
【写真】齋藤飛鳥、バッサリヘアカットでイメチェン
蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは18年ぶり、TBSドラマでの主演は本作が初となる今作は、「silent」（2022年・CX）などを手掛けた脚本家・生方美久によるオリジナルストーリー。TBSでは初執筆となる生方が、とある事故に巻き込まれた2組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く。日常的な会話に宿る感情の機微を繊細に描き出す生方が新たに紡ぐ、“喪失”と“再生”の物語となる。演出は、映画「花束みたいな恋をした」（2021年）など、ドラマ・映画で数々のヒット作を手掛けた土井裕泰が担当する。本作はこれまでに主演の蒼井、そして中島歩、高橋文哉、夏帆、松山ケンイチの出演が発表されている。
彼らを取り巻く共演陣として、リリー、臼田、齋藤、庄司の出演が決定した。夏帆演じる天真爛漫な主婦・あずさのパート先である古書店の店主・宮内幸次（みやうち・こうじ）を演じるのはリリー。数多の映像作品で存在感を放ち続ける唯一無二の名バイプレーヤーであり、金曜ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」（2025年）では物語の軸となる主人公の父親役を演じたことも記憶に新しい。本作で演じる宮内は、悪気があるのかないのか分からない棘のある発言もするが、どこか憎めないキャラクターである。面倒見が良く、あずさの良き理解者で相談相手でもある。事故に巻き込まれた2組の夫婦の行く末を冷静に見守りつつ、時おり掻き乱していくキーパーソンだ。
蒼井演じる主人公・咲子の上司で、結婚情報誌の編集長・大井田千鶴（おおいだ・ちづる）を演じるのは臼田。ドラマ、映画、バラエティなど多方面で活躍し、自然体なライフスタイルも多くの女性たちに支持されている。臼田のTBSドラマへの出演は、物語のキーパーソンとなる養護教諭を演じた日曜劇場「御上先生」（2025年）以来となる。本作で演じる千鶴は、編集長として職場を明るく盛り上げるムードメーカーで、咲子はもちろん他の編集部員たちからの信頼も厚い人物である。咲子とはプライベートな話もざっくばらんに交わす親しい間柄で、いつも近くで見守ってくれるアネゴ的存在だ。
中島演じる樹生の妹・実樹（みき）を演じるのは齋藤。乃木坂46の1期生としてデビューし、グループを牽引する存在に。グループ卒業後は、生方が脚本を手掛けたドラマ「いちばんすきな花」（2023年・CX）をはじめ、俳優として話題作に多数出演。TBSドラマへの出演は、主人公に寄り添う職場の後輩役を好演した金曜ドラマ「ライオンの隠れ家」（2024年）以来となる。本作で演じる実樹は、不器用で“ちょっと残念な男”でもある兄・樹生をことあるごとにフォローするしっかり者。起業して名古屋で働いていて、樹生の良き理解者で心強い存在である。
臼田演じる千鶴の年下の恋人・荒木拓真（あらき・たくま）を演じるのは庄司。2020年に「魔進戦隊キラメイジャー」（EX）で俳優デビュー。その後「仮面ライダーガヴ」（2025年・EX）などへの出演を経て「40までにしたい10のこと」（2025年・TX）では第125回ザテレビジョンドラマアカデミー賞・助演男優賞ほかを受賞した若手注目俳優で、本作がTBSドラマ初出演となる。演じる拓真は、千鶴とは10歳以上歳の離れた外資系企業のサラリーマンで、イケメンで高収入、人懐こい性格のため恋人が途切れたことがない。千鶴曰く“需要と供給がぴったり合った”理想の相手のようだが、その意味とは。
あずさの息子・翔（しょう）役には久保田薫、樹生の同期の製菓メーカー社員・佐竹和明（さたけ・かずあき）役にお笑いコンビ・ラバーガールの飛永翼も決定。実力派から若手の注目俳優まで豪華キャスト陣が、謎に包まれた5人の男女とどう関わっていくのか。今後も“毎週金曜日”に続報が発表される。（modelpress編集部）
ある夏の日、2組の夫婦がとある事故に巻き込まれてしまう。それがきっかけで、当たり前に続いていくと思っていた2組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去っていくことに。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった。第3金曜日、行方不明、Tシャツ…これらのワードが意味することとは。あらすじさえ語れない、「2組の夫婦の喪失から始まる“愛”と“秘密”の物語」がこの夏、幕を開ける。
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◆蒼井優主演「Tシャツが乾くまで」
蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは18年ぶり、TBSドラマでの主演は本作が初となる今作は、「silent」（2022年・CX）などを手掛けた脚本家・生方美久によるオリジナルストーリー。TBSでは初執筆となる生方が、とある事故に巻き込まれた2組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く。日常的な会話に宿る感情の機微を繊細に描き出す生方が新たに紡ぐ、“喪失”と“再生”の物語となる。演出は、映画「花束みたいな恋をした」（2021年）など、ドラマ・映画で数々のヒット作を手掛けた土井裕泰が担当する。本作はこれまでに主演の蒼井、そして中島歩、高橋文哉、夏帆、松山ケンイチの出演が発表されている。
蒼井演じる主人公・咲子の上司で、結婚情報誌の編集長・大井田千鶴（おおいだ・ちづる）を演じるのは臼田。ドラマ、映画、バラエティなど多方面で活躍し、自然体なライフスタイルも多くの女性たちに支持されている。臼田のTBSドラマへの出演は、物語のキーパーソンとなる養護教諭を演じた日曜劇場「御上先生」（2025年）以来となる。本作で演じる千鶴は、編集長として職場を明るく盛り上げるムードメーカーで、咲子はもちろん他の編集部員たちからの信頼も厚い人物である。咲子とはプライベートな話もざっくばらんに交わす親しい間柄で、いつも近くで見守ってくれるアネゴ的存在だ。
中島演じる樹生の妹・実樹（みき）を演じるのは齋藤。乃木坂46の1期生としてデビューし、グループを牽引する存在に。グループ卒業後は、生方が脚本を手掛けたドラマ「いちばんすきな花」（2023年・CX）をはじめ、俳優として話題作に多数出演。TBSドラマへの出演は、主人公に寄り添う職場の後輩役を好演した金曜ドラマ「ライオンの隠れ家」（2024年）以来となる。本作で演じる実樹は、不器用で“ちょっと残念な男”でもある兄・樹生をことあるごとにフォローするしっかり者。起業して名古屋で働いていて、樹生の良き理解者で心強い存在である。
臼田演じる千鶴の年下の恋人・荒木拓真（あらき・たくま）を演じるのは庄司。2020年に「魔進戦隊キラメイジャー」（EX）で俳優デビュー。その後「仮面ライダーガヴ」（2025年・EX）などへの出演を経て「40までにしたい10のこと」（2025年・TX）では第125回ザテレビジョンドラマアカデミー賞・助演男優賞ほかを受賞した若手注目俳優で、本作がTBSドラマ初出演となる。演じる拓真は、千鶴とは10歳以上歳の離れた外資系企業のサラリーマンで、イケメンで高収入、人懐こい性格のため恋人が途切れたことがない。千鶴曰く“需要と供給がぴったり合った”理想の相手のようだが、その意味とは。
あずさの息子・翔（しょう）役には久保田薫、樹生の同期の製菓メーカー社員・佐竹和明（さたけ・かずあき）役にお笑いコンビ・ラバーガールの飛永翼も決定。実力派から若手の注目俳優まで豪華キャスト陣が、謎に包まれた5人の男女とどう関わっていくのか。今後も“毎週金曜日”に続報が発表される。（modelpress編集部）
◆ストーリー
ある夏の日、2組の夫婦がとある事故に巻き込まれてしまう。それがきっかけで、当たり前に続いていくと思っていた2組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去っていくことに。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった。第3金曜日、行方不明、Tシャツ…これらのワードが意味することとは。あらすじさえ語れない、「2組の夫婦の喪失から始まる“愛”と“秘密”の物語」がこの夏、幕を開ける。
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