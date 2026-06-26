単独制作ではない

NHKは22日から世界最大の有料動画配信サービス・Netflixを通じ、旧作ドラマ6作品の国内外配信を始めた。今年度中に過去の計19作品を190以上の国・地域で配信する。これには物議を醸しそうな点が2つある。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

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NHKの井上樹彦会長（68）はNetflixを通じて旧作ドラマを配信する理由をこう語った。

「日本の社会や文化を世界に発信する使命がNHKにあって、インターネットの時代に国境や時空、時間を超えて世界中にコンテンツを届ける可能性を検証する重要な1歩」（6月17日、定例会見）

NHKが日本の放送文化の屋台骨を背負っているという自負がにじんでいる。井上氏は1月下旬に就任した18年ぶりの生え抜き会長だ。強気、剛腕の人として知られる。

NHK

気になるのは「日本の社会や文化を世界に発信する使命がNHKにあって」と謳いながら、配信が始まった6作品のうち4作品は外部の制作会社の力を借りてつくられていること。

制作会社の協力を得てつくった作品が、まるで「THIS IS NHK」のような触れ込みで海外に発信されている。これについては民放のみならずNHK内にも疑問の声がある。NHKの制作能力が誤解されかねない。

NHKは若手ドラマ制作者を海外の芸術大などに留学させることもある。まるでキャリア公務員の海外留学だ。恵まれている。民放や制作会社では考えられない。

そこまでしているのだから「NHKが過去に放送した旧作ドラマを海外に発信する」のではなく、「独力でつくった旧作ドラマを発信することで、公共放送であるNHKの制作能力を世界に見せつける」べきではないか。海外発信する作品は独力でつくったものに限定する。スタッフの励みにもなるはずだ。

かつてNHKには「ザ・商社」（1980年）を演出した和田勉さん、「あ・うん」（同）を演出した深町幸男さん、鶴田浩二さんや高倉健さんら大俳優の圧倒的信頼を得て、「男たちの旅路」（76年）や「チロルの挽歌」（92年）をつくったプロデューサー・近藤晋さんらスター制作者が何人もいた。

今はどうなのだろう。評判高い作品が多い「ドラマ10」（火曜午後10時）は2024年1月から現在までに13作品を放送したが、そのうちNHKが単独で制作したのは「燕は戻ってこない」（2024年）と「魯山人のかまど」（26年）だけである。

Netflixを通じて海外発信されている4作品は、まずドラマ10の「昭和元禄落語心中」（18年）。3人いた制作統括のうち、筆頭者の所属先はテレパックだった。フジテレビ系「その女、ジルバ」（2021年）などをつくった老舗である。

河合優実（25）が主演した同「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」（2024年）の筆頭制作統括はグループ内のNHKエンタープライズに所属していた。同社は株式会社。ベテラン組にはNHKからの出向者がいるが、新卒採用も多い。NHKと違い、映画やイベントなどの営利事業も出来る。

次席の制作統括の所属先はAOI Pro.。CM制作でも名高い。演出は映画「勝手にふるえてろ」（2017年）などを手掛けたフリーの大九明子監督（57）だった。

3番目の制作統括はNHKで「あまちゃん」（13年度前期）などをつくり上げた大エース・訓覇圭氏（59）である。だが、演出までが外部なので、NHK単独でつくるのは難しかっただろう。

定時制高校生たちの哀歓を活写した同「宙わたる教室」（24年）の筆頭制作統括はランプに所属。チーフ演出も同社から出ていた。司法と共生社会のあり方を問うた同「テミスの不確かな法廷」（26年）の制作の中心だったのも同社である。同「東京サラダボウル」（25年）の筆頭制作統括はNHKエンタープライズに所属していた。

制作会社を明らかに

NHKが海外に発信する作品が制作会社の協力を得ている場合、その説明をすべきだ。国内向けの情報公開も十分とは言いがたい。作品のエンドロールに社名がほんの一瞬、出る程度である。

民放もそうだから、海外と比べ、日本の制作会社は知名度で著しく劣る。待遇も。まるで影の存在だ。「下請け」などと言われることもある。NHKが文化の世界への発信を担っているというのであるなら、欧米並みに制作会社を紹介すべきだ。

たとえばNHKでも放送され、今もNetflixなどの配信動画で観られる傑作ドラマ「刑事モース〜オックスフォード事件簿〜」（2013年）のエンドロールには、つくった英国の制作会社・Mammoth Screenの名前とロゴがデカデカと出る。

放送した英国の老舗民放・ITVの名前はごく小さい。この作品についての取材に答えるのもMammoth Screenのスタッフだ。欧米流の真の制作者への敬意だろう。欧米は制作会社スタッフの待遇も日本よりかなり恵まれている。

一方、Netflixの日本版「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」のエンドロールにはNHKも制作会社も名前がない。「宙わたる教室」もそう。やはり影の存在になってしまっている。

配信時代は制作会社に新たな試練も与えた。配信の決定権を握り、副次収入を独占化できる著作権を、局が握ってしまうケースが増えた。無論、配信時代をにらんでのことである。

日本テレビは原則的にドラマの全作品の著作権を持つ。他局も著作権の独占保有を目指している。これでは作品が海外でいくら大ヒットしようが、制作会社には副次収入が直接的に入らない。制作会社の衰退を招きかねない。ひいてはドラマ文化の地盤沈下につながる。

民放は苛立つ

NHK放送文化研究所の6月の発表によると、平日に1日15分以上リアルタイムでテレビを観る人は16〜19歳で27％、20代で33％しかいない。若者がYouTubeやTikTokを観る時間は増える一方、若者が熱狂する番組はそう多くはないから、そんなものだろう。

民放各局が地上波の視聴時間減少を補う存在と考えているのは配信である。だから著作権も押さえようとしている。一方で新しい動きもある。TBSは国内大手配信のU-NEXTと資本で結び付いているが、2022年にはNetflixにも作品を提供する制作会社・THE SEVENを設立した。

TBSは動画進出と制作会社の戦略が最も進んだ局と言われている。

THE SEVENがつくった作品の1つは、現在もNetflixで観られる映画「愚か者の身分」（2025年）。アウトローたちの群像劇だ。かなり残虐なシーンがあり、地上波での放送は無理。最初から動画配信をメインに考えているのだろう。

民放の配信ビジネスの成否には各局の存続すらかかっている。そこに放送法によって受信料収入が約束され、特殊法人なので法人税も免れているNHKが参入したら、カチンと来ても不思議ではない。テレビ東京の吉次弘志社長（62）は4日の定例記者会見で、NHKへの不満を隠さなかった。

「受信料で成り立っているNHKは特殊法人。われわれ民間会社とはコンテンツのつくり方も、コンテンツに対するお金のかけ方も根本的に違う。少し自制的であるべきではないか」

テレビ朝日のカリスマ会長で民放連の会長も務める早河洋氏（82）は12日の会見で、「NHKの名作ドラマを国際的に露出させたいのだろう」と語った。二重の意味で皮肉に聞こえた。

NHK側の主張である「日本の社会や文化を世界に発信する」ことが目的とは受け止めていない。また、あえて「NHKの名作ドラマ」と言った。制作会社の力を借りてつくっていることは早河氏も分かっている。それを揶揄しているようだった。

早河氏はこうも語った。老獪さを感じさせる言葉だった。

「受信料で制作したコンテンツであることを踏まえれば抑制的であるべきと思う一方で、（1983度制作の）『おしん』が世界70か国で放送されたことなどを踏まえれば、一定程度は許容できるのではないかとも思う」

NHKの海外発信には不満もあるが、ある程度なら反対しない。いつでもスタンスを変更できるようにしてある。百戦錬磨の早河氏らしい。

ポイントは「おしん」だ。正確には75か国・地域で放送された。主人公・おしんが並ならぬ苦労の末に成功する姿が、海外の視聴者も感動させた。

ただし、おしんの境遇と自分を重ねやすいアジアやアフリカの途上国の視聴者が中心だった。米国やカナダなど先進国でも放送されたものの、人気が出たとは言いがたい。民放が想定してきた金になる海外マーケットとは違ったのである。今度は配信だから完全に競合する。

もしもNHKが配信での勝者になったら、民放と系列の新聞は黙っていないだろう。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部