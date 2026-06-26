ライトノベルなどの挿絵を描いてきた人気イラストレーターH氏のもとに、今年3月、海外からメールが届いた。

【写真】海外のファンも大量に押し寄せるアニメの聖地「池袋」の今

「あなたが描いた絵は素晴らしい」

「色紙を30枚描いてくれないか。あなたが関わった作品のキャラクターでいい」

「契約金を支払うので、これからは当社とだけ仕事をしてほしい」

メールの送り主は中国人の画商であり、「航空券を送るから、うちの事務所まで来てくれないか」というコメントも添えられていたという。そして、ギャラとして提示されたのは“驚くべき金額”だった。

「金額はここでは言えませんが……、日本の出版社が私に払ってくれた原稿料よりも、はるかに高かった。正直言って驚きましたよ。あまりに手厚い待遇を提示され、いくらなんでも嘘だろうと思ったのですが、メールの送り主が日本に来るというので会うことになりました。当初は“詐欺ではないか”、“結局は買い叩かれるかも”などと心配していたのですが、実際に話を聞いたところ、向こう側の姿勢に感銘を受けまして。いまは交渉を進めている最中です」

メールはある日突然届いたという

現在、日本のイラストレーターに、海外の画商やコレクターが水面下で接触するケースが相次いでいるといわれる。熱視線が送られている背景には、なにがあるのだろうか。【取材・文＝山内貴範】

絵を買ってくれたのが大企業の役員

日本のアニメ・漫画が世界を席巻している。もともとコアな愛好家たちの間では、日本のコンテンツの人気は高かったが、2020年に起こったコロナ騒動による巣ごもり需要でNetflixなどの契約者数が急増し、世界中に日本のアニメ作品のファンも爆発的な広がりを見せた。

そんななか、美術品のコレクターや富裕層が目を付けたのが、日本の漫画家、イラストレーター、アニメーターの「原画」、「色紙」であった。実際、世界のコレクターに影響力をもつ「まんだらけオークション」では漫画家・イラストレーターの原画、色紙の高騰が起こっており、数十万円、数百万円規模の高額落札が相次いでいるという。

H氏が挿絵を描いた作品も海外にファンが多く、今回の契約の話も、それがきっかけで声がかかったという。

「私は、2000年代にデビューしたこともあって、仕事はすべてデジタルでやってきましたが、もともとはコピック（カラーマーカーのブランド）などを使ったアナログのイラストが得意だし、好きなんですよ。そこでイラストをSNSで公開するようになったんです。すると、海外のファンから“絵を売ってくれないか”という連絡が来るようになりました。

あまりに熱心なファンがいたので断り切れず、こっそり絵を描いて販売したのです。想定以上の報酬をいただきました。そしたら、その人が中国の大手企業の役員で、彼が懇意の画商に私の絵を紹介したそうです。それがきっかけで、あっという間に今回の話へとつながったという感じです」

史上もっともイラストが盛り上がっている

デジタル技術の進化、生成AIの普及も、複製がきかないアナログ一点物のイラストに注目が集まるようになった要因である。

一部の生成AIに反対するアマチュアの間には、「生成AIが文化を壊している」などと主張する人がいる。筆者が見る限り、実際は真逆だ。現在ほど、イラストが注目されている時代は他にないといえる。昔ながらの画材で絵を描けるイラストレーターの技術が“超絶技巧”として注目されるようになり、美術的価値を見出す人が増加しているためだ。アマチュアの多くは、こういった実態を知らないのである。

ネットオークションで色紙を販売するイラストレーターは以前からいたが、最近はその数が増加したように思われる。1枚あたり5万円前後での落札は当たり前で、なかには数十万円という価格がつくものまである。落札者のなかには海外のコレクターも少なくないようだ。

同人誌即売会やイベントで依頼を有償で受け、ファンに直接販売するイラストレーターもいる。こうしたスタイルは、昔ながらの画家の絵の販売方法そのものであり、いわば原点に回帰しているといえるだろう。

イラストレーター困窮の原因は雑誌の休刊

イラストレーターがファンに向けて作品を直接販売する動きは、今後、加速していくのではないかと思われる。それは2010年代から現在にかけて、インターネットに押されて国内の雑誌が次々に休刊に追い込まれた結果、出版社からの依頼が激減し、困窮しているイラストレーターが少なくないためだ。

生成AIがイラストレーターの仕事を奪うという議論があるが、いまのところそうした例はほぼない。AIよりも出版不況とネットの普及が与えたダメージのほうが大きく、2020年代には既にイラストレーターの仕事は頭打ちになっていたといえる。前出のイラストレーターH氏もそれを実感しているといい、このように話す。

「私は2000年代にライトノベルの仕事を手掛けてきましたが、それらの雑誌はほとんどが休刊になってしまった。懇意にしていたライトノベルやゲームの雑誌もなくなって、商業用イラストの仕事は以前と比べたらほぼ無いに等しいんですよ。おそらく、同時期にデビューした作家の多くは仕事がないはず。かつてのネームバリューのおかげで、同人誌が売れるので生計を立てられているケースもあると思いますが、それでもカツカツでしょう。

私も同人誌即売会で本を売って収入を得ていましたが、コロナ禍では即売会も少なくなり、生活がかなり苦しくなった。悩んでいたとき、海外から声がかかったのです。中国の方は日本のファンよりも熱量があるし、お金をしっかり払ってくれる。今回の契約の話も、またとない申し出だと思います。仮に交渉がうまく行かなくても、個人的には海外に向けて絵を売っていこうと考えています」

こう話すH氏はとても前向きで、「とにかく絵を褒めてくれる人がいて、買ってくれる人がいる。それだけで本当にうれしいですよ」と笑顔だった。

激動の時代のなかで生き残りを模索

H氏によると、既に海外の画商や、企業の関係者と契約などの相談を行っている作家は他にもいるらしい。しかし、なかなかこうした情報は業界内でも回ってこないという。H氏がこのように話す。

「イラストレーターの世界は、弱肉強食だと思います。同業者同士はライバルなので、仲が良いように見えて、実際は表面的な付き合いになりがち。パイの奪い合いなので、同業者同士で助け合おうという意識はないし、有益な情報ほど教えてもらえないんですよ。

現在は、生成AIが出現し、大きな文化の転換期にあります。私もイラストの仕事を選んだ以上、暗中模索しつつも、必死にもがいて、生き残っていくしかないと思っています」

イラストレーターの生き残りをかけた戦いが水面下で始まっている。そのための方法を試行錯誤している人が多いことは、どうやら間違いないようだ。技術革新に伴う変化をピンチと捉えるか、チャンスと捉えるかでも、未来は変わってきそうである。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部