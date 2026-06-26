米１０年債利回りは横ばい ＰＣＥ価格指数で利下げ期待が後退＝ＮＹ債券 米１０年債利回りは横ばい ＰＣＥ価格指数で利下げ期待が後退＝ＮＹ債券

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26）

米2年債 4.125（-0.021）

米10年債 4.390（-0.002）

米30年債 4.858（+0.019）

期待インフレ率 2.207（+0.021）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは横ばい。取引開始前に５月のＰＣＥ価格指数が発表になったが、高インフレを示す内容ではあったものの、警戒したほどではなかったとの印象が広がっていた。短期金融市場でも利上げ期待が後退し、９月の利上げ確率は７５％程度に低下している。



１０年債利回りは上昇して始まったものの、一時下げに転じた。



この日は７年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）と同水準だったことから反応は限定的だった。



２－１０年債の利回り格差は+２６（前営業日：+３０）に縮小。



＊米７年債入札結果

最高落札利回り 4.260％（WI：4.260％）

応札倍率 2.50倍（前回：2.52倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト