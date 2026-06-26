日本代表 1次リーグ1位突破ならモロッコ、2位ならブラジル、3位通過でフランスかノルウェーと対戦か【サッカーW杯】

日本代表は初戦でオランダと2-2で引き分け、第2戦でチュニジアに4-0の快勝と好調な滑り出しで、グループ最終戦を前に勝ち点4でF組首位のオランダと並び、得失点1差で2位につけている。

日本はダラスで行われるスウェーデン戦で引き分け以上であれば2位以内が確定し、3大会連続でのノックアウトステージ進出となる。3位の場合でも全12グループの3位で上位8チームに入れば突破が決まる。

1位で突破した場合はC組2位に入ったモロッコと6月29日（日本時間30日）にモンテレイで、2位抜けの場合はC組1位通過のブラジルとヒューストンでの対戦となる。3位の場合は他会場の結果待ちとなる。

ノックアウトステージ1回戦（ラウンド32）の相手は、F組の上位2チームはC組上位2チームとの対戦になる。3位通過の場合は、ほかの組の結果によって対戦相手と試合日や会場が決まる。

3位突破の組み合わせについてFIFAが行った465通りの試算では、C組3位の対戦相手として最も確率が高いのがI組1位だ。

その場合、30日（日本時間7月1日）にニューヨーク・ニュージャージーで16強入りを目指す試合に臨むことになる。

I組は2戦を終えてフランスとノルウェーがすでに突破を決め、得失点差でそれぞれ1位、2位につけている。首位突破を目指して、26日（同27日）にボストンで互いに顔を合わせる。



（KK）



＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）