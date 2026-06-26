26人の登録選手のうち、最年長の39歳で5回目のW杯を迎えたのが長友佑都である。吉田麻也や南野拓実らと共に、貴重な「メンター」としての役割も担うベテランは、陰に陽に若手メンバーを鼓舞しているという。

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【写真9枚】W杯で見せた「平愛梨」の38歳とは思えないユニフォーム姿 夫・長友を応援する「祈るような表情」が印象的だ

所属するFC東京では控えに回ることが増え、また招集されたW杯アジア最終予選でも全試合でベンチ外となった長友。先月、メンバーに選出された際には、“その一枠を若手に回すべきだ”といった批判もあったのだが、

「代表の公式ユーチューブチャンネル『Team Cam』で映し出された長友の発言が“魂の1分半スピーチ”として話題になっています」

長友佑都

とは、W杯担当記者。

「チュニジア戦の3日前、選手だけのミーティングが開かれました。前回大会のコスタリカ戦を経験している長友は、緩みがちな空気を引き締めつつ、チーム最年少である後藤啓介に声をかけていました」（同）

「長友と一緒に風呂に入ってみてほしい」

後藤と同じ21歳でライバルでもある塩貝健人は、オランダ戦で後半終盤から出場しており、

「出場機会のなかった後藤は、本来であれば悔しさを感じるところですが、それでもピッチに立つ塩貝に率先して水を渡すなどしていた。それを見ていた長友は、振る舞いをたたえた上で、あらためて団結を呼びかけたのです」（前出の記者）

当の後藤は2戦目の後、

「『（チームで最も経験のある長友選手が）そこまで見ていてくれたことがうれしかった』と話していました。ピッチ外の選手の動きまで把握し、全員の前でしっかり伝える。こうした振る舞いが若手の心をつかんでいます」（さるチーム関係者）

スポーツ紙デスクによれば、

「これまで『実力ではなくキャラクターで代表に残っている』とみられた選手もいました。ところが長友は、盛り上げ役を買って出るだけでなく、自らの発言に行動が伴っているのです」

とのことで、

「5月31日の壮行試合アイスランド戦の後、会見で吉田麻也が長友について『機会があったら（長友と）一緒に風呂に入ってみてほしい』と話していました。あの年齢で食事を節制し、コンディション管理も徹底して体を絞っているという意味です。そうしたプロ意識を今大会の若手もリスペクトしている。“ただ騒いでいる人”ではないということです」（同）

最も三笘を止めてきた

『サッカーIQを高める サッカーシステム完全講座』の著者でサッカーデータアナリストの佐藤祐一氏も、こう話す。

「チーム内からは“実は代表の練習で最も三笘薫選手を止めてきたのは長友選手だ”という声も聞こえてきます。世界トップクラスのドリブラーを抑えているというのは、若手にとって説得力十分です」

クラブでも、依然高いパフォーマンスを維持しているというのだ。

「昨季終盤のJリーグでも、節によっては1試合で（時速24キロ以上で走る）スプリントを25〜26回繰り返すなど、リーグトップの数字を残すことも多かった。『この人を超えないと代表では戦えない』と思う選手もいることでしょう」（同）

先の記者が言う。

「チュニジア戦後、長友は何度も『5度目の正直』と口にしていました。まずは5度目のW杯で初めて“鬼門”の2戦目に勝てたことが第1段階。次はベスト8進出だと意気込んでいました」

あるいは、次戦出場もあり得るかもしれないのだ。

「週刊新潮」2026年7月2日号 掲載