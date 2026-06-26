日本代表はこれまで、W杯第2戦の成績は1勝3敗3分と圧倒的に分が悪かった。前回のカタール大会でも、初戦でドイツに金星を挙げながら2戦目で格下のコスタリカに敗戦。そうした「苦手意識」払拭の立役者となったのは、6月21日（日本時間）のチュニジア戦で2得点したFW上田綺世（あやせ・27）＝フェイエノールト＝であった。

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W杯通算1000試合目というメモリアルマッチで真価を見せつけた上田。スポーツ紙デスクが言う。

「上田がワントップにいることで、代表には明確な基準点が生まれます。クリアボールや苦し紛れの長いボールであっても、彼が前線でボールを収めてくれるおかげで、鎌田大地ら2列目がボールを持て、ドリブルやパスが生きる。上田の“ため”は、チーム全体を前に押し上げる上で計り知れない価値があります」

上田綺世

所属するオランダ1部リーグでは、今季25得点で得点王に輝いている。

「Jリーグ鹿島アントラーズ時代から、裏抜け（相手DFの裏に走り込むこと）を武器とするストライカーでした。その後ベルギー1部セルクル・ブルッヘを経て、3年前にフェイエノールトに移籍してからは前線でのポストプレーも増えてきた。シュートへの意識も変化しており、これまで積極的にミドルシュートを狙うタイプではなかったのですが、今回はチュニジア戦前に『ミドルを狙っていく』と口にしていた通りになりました」（同）

社会人サッカーでプレーしていた父親の影響

そうした“進化”の背景にあるのは、オランダでの日々だという。

「上田は法政大生だった2019年のコパ・アメリカで、大学生としては9年半ぶりとなるA代表入りを果たしました。ところが決定機にミスを重ね、心無い批判にさらされました」

とは、W杯担当記者。それから6年、

「昨年途中からは、クラブでオランダのエースストライカーだったファンペルシー監督の直接指導を受けてきました。おかげでゴール前でのポジショニングや決定力が劇的に改善されたのです」（同）

今シーズン中盤、3カ月ほどノーゴールが続くスランプに見舞われたものの、監督は「私も経験がある」と、辛抱強く上田を起用。それが結実したわけである。さらに上田は25得点のうち、ヘディングで9ゴールを挙げている。本人を知る関係者によれば、

「もともとヘディングが得意な選手ではありませんでしたが、シュートやポストプレーにしても、一つ一つ地道に繰り返した結果、体得するに至ったのです」

上田が、社会人サッカーでプレーしていた父親の影響でサッカーを始めたことは知られている。

「地元チームの指導者でもあったお父さんから、試合が終わるたび『なぜ今日は得点できたのか』『なぜシュートが決まらなかったのか』と、質問攻めにされたといいます。そうやって問われることで、自分で考える習慣が身に付いたと話していました。どうすればプレーが向上するのか。ひたすらトライアンドエラーを続ける姿勢は、お父さんから授かったのです」（同）

渡欧前にオムライスを

そんな父親との関係を象徴するのが、今大会で背負う「背番号18」である。

「お父さんは、社会人選手として長く18番をつけていました。ドイツで活躍したユルゲン・クリンスマンに憧れてのことといい、その番号を昨年10月に上田は託された。代表では一般的に9番がエースストライカーとされますが、上田は18番を背負うことについて『W杯に出場することと同じくらい意味がある』と語っていた。チュニジア戦でのゴール後に見せた背番号を指差すジェスチャーには、観戦している家族への思いが込められていたのでしょう」（前出の記者）

父と共に上田を支えてきたのが、愛妻でモデルの由布菜月（28）である。

「インフルエンサーでもある彼女は、共通の友人の紹介で上田と知り合いました。22年2月には、自身のSNSで結婚を発表。その後、夫と共に欧州へ渡り、今年1月には妊娠していることを明かしました」（同）

この4月には、女児を出産したことをインスタグラムで発表している。

かつて鹿島時代、上田が通っていた茨城県神栖市にある「CAFE PLANT」の沼田友里オーナーによれば、

「綺世さんは当時、練習終わりなど月に数回、ランチタイムに寄ってくださいました。よく食べていたのはローストビーフ丼と目玉焼き。奥さんの菜月さんとも、まだ結婚発表していない時期にこっそりいらしたことがありました。ベルギーへ移籍する時も、『今日で最後なんです』とあいさつに来られて、ずっと食べたいと言っていたオムライスを召し上がっていきました。奥さんとは、当時から友達のように仲良しで、オランダ移籍後のシーズンオフにも、夫婦でフェイエノールトのユニフォームを持って来てくれました」

「ダイエット検定」「アスリートフードマイスター」の資格を取得

チュニジア戦のあった21日、由布はインスタグラムで「初めての父の日」と記し、18番のユニフォームを着た愛娘の姿などを投稿している。

「菜月さんが日本での出産を希望し、シーズン中ではあるものの上田はファンペルシー監督の許可を得て一時帰国している。ここからも信頼関係の一端がうかがえます。その彼女は、『ダイエット検定1級』や『アスリートフードマイスター』の資格を取得。栄養面からも夫をサポートしているのです」（前出の記者）

公私共に充実するエースは、決勝トーナメントでどんなパフォーマンスを見せてくれるのだろうか。

「週刊新潮」2026年7月2日号 掲載