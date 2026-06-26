いずれも無償で請け負った

週刊文春が展開を続けてきた「高市陣営による中傷動画問題」。衆院予算委員会での高市早苗首相の答弁や動画作成者のメディアへの取材対応が注目を集めた。高市官邸はどんな風に現状をとらえているのだろうか。

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これまでの経緯をざっと振り返っておこう。

問題となっているのは、高市氏の公設第1秘書・木下剛志氏が起業家の松井健氏に昨年10月の自民党総裁選と今年2月の衆院選でライバル候補や野党を中傷する動画作成と拡散を依頼するなどした疑惑だ。

国会での追及が続く中、松井氏は共同通信の取材に答え、木下秘書から相談を受けて対立候補だった小泉進次郎氏らを批判する動画を作成・拡散した、衆院選で与野党約20人に協力した、いずれも無償で請け負い広告収入は得ていない、高市氏の名前が入った「SANAE TOKEN（サナエトークン）」の開発責任者を務めた、など衝撃の事実を明かしたのだった。

高市首相

告発の経緯が明かされなければ

その後も国会では野党の追及は収まらず、松井氏と木下秘書が実際に直接やり取りしていたのか、サナエトークンについて木下秘書が松井氏にお墨付きを与えていたのではないか、といった点について高市氏に質問が飛んだ。

「一連の対応に追われて業務遂行に支障が出ており、木下秘書の陳述書などを提出することで答弁としたいと述べました。答弁しないで書面で終わらせるなど、過去の首相で見たこともないような手法、まさに奇策で、当然ながら野党は国会軽視と反発しました」

と、政治部デスク。が、一方で疑惑を徹底追及してきた側の文春にも弱みが。《松井氏側が作成したもののうち、四本の動画に時系列上の齟齬がある写真が使われていることが判明した》ことを受け、《関連動画の公開を一時停止し、併せて本文も修正しました》ことを明らかにした。

「動かぬ証拠と見られていたものにほころびができたと言わざるを得ないでしょう。松井氏が告発に至った経緯を明らかにしない限り実態解明は困難なように映ります。松井氏は動画作成についてノーギャラだと共同の取材で明かしたわけですが、そんなことってあり得るの？というのが一般的な肌感覚ではないでしょうか」（同）

暴落したサナエトークンとの関係

松井氏が発行に関与したサナエトークンは、高市氏による「関与否定コメント」を受けて暴落し、松井氏は購入者に返金・補償を余儀なくされたという。

「サナエトークン発行に際して木下秘書とどのようなやり取りがあったのか、松井氏の思惑はどういうものだったのか、についてある程度明らかになれば見える景色も変わってくるとは思いますが……」（同）

ところで、中傷動画を作成された側の小泉氏はどんな思いでいるのだろうか。

「最初の記事が出る前に木原稔官房長官から直接説明を受けたそうです。特に驚いたりうろたえたりしたとは聞いていません。冷静だったのは、牧島かれん衆院議員のことがあったせいかもしれませんね」（同）

「牧島かれん衆院議員のこと」とは、2025年10月投開票の自民党総裁選で、小泉陣営で総務・広報班長を担当していた牧島氏の事務所が「小泉氏を称賛して他候補を批判するようなコメントの書き込みを依頼するメールを送っていたこと」が判明したことを指す。

官邸の見方とは

牧島氏は担務の辞任を余儀なくされ、小泉氏の総裁選落選の最大の要因とされた。しかし程度の差こそあれ、小泉陣営もまた、SNSを「活用」していたがゆえに、高市氏を一方的に非難するわけにはいかなかったということのようだ。

では、官邸はここまでの動きをどう見ているのか。

「これ以上の告発などがあり得るのかという点にはもちろん注目しています。なければ徐々に収まるのではないかとの声も聞かれます。2024年9月の総裁選で高市陣営は全国の党員・党友ら約30万人に高市氏の政策リーフレットを郵送したことでルール違反だとの批判や注意を受けたことがありましたが、木下秘書はその主導者だったとされています。“決して悪意はないがボスのためなら……との思いが募ってボスに丁寧に説明せず突っ走ってしまって結果的にグレーな動きをしがち”との指摘もありました。今回の中傷動画もそういった木下秘書のキャラクターによるものだとの見方はあります」（同）

頭を悩ませている

実のところ、この問題でもっともつじつまがあうのは以下のストーリーだ。木下秘書は松井氏に中傷動画を依頼し、サナエトークン発行も黙認した。松井氏はそれを受けてサナエトークンの発行のために精力的に動いたが、中傷動画については手を抜きつつ、他人の作成動画も自身の手柄のごとく伝えた。木下氏はそれに謝意を述べた。しかしその後サナエトークンが問題視されたことにより、松井氏は木下秘書から関係を遮断された。これならば高市首相も週刊文春、共同通信も嘘をついていないことになる。問題は木下秘書と松井氏の関係性に収斂するのだ。むろん首相の側近の倫理的な問題は残るにしても……。

問題は、こうした構造を高市氏が論理的に整理できていない点だ。その答弁については官邸も頭を悩ませているという。

政権の火種は高市の

「最初から丁寧に説明する姿勢を示していればよかったのにと感じました。“（文春の）有料会員になること自体、私は拒否をいたします”と言ってみたり、業務遂行に支障が出ていて木下秘書の陳述書で済ませようとしてみたり……。野党の怒りを買って国民に不信感を抱かせるような対応が続いており、政権の火種は高市氏の答弁だとの声があがっているのは事実です」（同）

首相の応援団は「クロを証明するのは追及側の責任であって、シロを証明するのは”悪魔の証明”だ」と主張している。しかし、少なくとも丁寧な説明をすれば、それなりの理解を得られていた可能性は高い。木下秘書と松井氏とのやり取りや接点は否定できないとしたら、その意図を説明すれば良かったのだが、なぜか全否定から入ったので疑念が大きくなったのだ。問題は、最初から丁寧な説明を放棄していた姿勢であって、現在の状況は首相自ら招いたものだというのは間違いないだろう。

デイリー新潮編集部