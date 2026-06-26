◇パ・リーグ ソフトバンク5―2オリックス（2026年6月25日 みずほペイペイ）

ソフトバンクのドラフト3位新人・鈴木豪太投手（22）が25日、うれしいプロ初勝利を「1球勝利」で飾った。2―2の6回1死満塁から救援し、オリックス・若月を初球で二ゴロ併殺に抑える見事な火消し。その裏の攻撃で庄子雄大内野手（23）が勝ち越しの2点タイムリーを放ち、1球での勝利となった。若鷹の活躍でチームは2連勝。リーグ戦再開後2カード連続勝ち越しで首位・西武に1・5ゲーム差と迫った。

2―2で同点の6回に迎えた1死満塁の大ピンチ。これまでにない緊迫した場面で鈴木豪が2番手としてマウンドに上がった。周囲の歓声が聞こえないほど緊張していたが、捕手・海野からの「腕を振ってこい！」の言葉を心に刻み、夢中で投げ込んだ。

「1球で終わるとは思ってなかったですが“カットボールでいくぞ”とも言われていたので。腕を振ってゴロを打たせにいくのが狙いでした」

初球。若月に渾身（こんしん）のカットボールを投げ込み、二ゴロ併殺に仕留めた。「何が何だか分からんぐらい一瞬の出来事だった。ベンチの先輩方が迎え入れてくれてうれしかったです」。直後の攻撃で勝ち越し、プロ初勝利が転がり込んできた。

プロ初勝利が1球勝利は史上9人目。偶然にも前回の達成者は鈴木豪が背負う背番号26の“前任者”である大津だ。同じく新人だった23年6月18日の阪神戦で達成した。「知らなかったです」と驚いていたが、大津は親しい先輩。「食事に連れて行ってもらったこともあります。僕がちょっかいを出して乗っかってくれるいい先輩です」と笑みを浮かべた。

ルーキーイヤーは中継ぎで、今季は先発でチームトップの7勝をマークしている大津に打者を追い込んでからの攻め方について質問したこともある。「打たれるか、打たれないかは2分の1だから」「打たれても引きずるな」との答えをもらった。「今日の場面なんかは腹をくくってマウンドに上がった結果だと思います」。その教えをピンチで生かした。

これで5月20日のオリックス戦から9試合連続、11イニング連続無失点となった。小久保監督は「本当によく頑張りました。ストライク勝負できるのが一番の長所。フォアボールがないので安心して送り出せる。将来的には勝ちパターンに投げられるように目指してほしい」と称えた。

大商大時代は2日連続完投するなどタフさも武器。ドラフト3位ルーキーがチームを今季最多の貯金13に導いた。 （木下 大一）

○…鈴木豪（ソ）が1球でプロ初勝利。1球勝利は5月20日楽天戦で堀（日）が記録して以来プロ野球52人、53度目。1球でプロ初勝利となったのは、23年6月18日阪神戦の大津（ソ）以来9人目。このうちソフトバンク投手は07年9月7日オリックス戦のニコースキー、前出大津との3人で、球団別最多になる。

≪鈴木豪太（すずき・ごうた）アラカルト≫

☆生まれ＆サイズ 2003年（平15）8月31日生まれ、滋賀県出身の22歳。1メートル75、86キロ。右投げ右打ち。

☆球歴 長浜市立湯田小2年で軟式の浅井西スポーツ少年団で野球を始める。東海大静岡翔洋では元巨人・原俊介監督のもと、高3夏の県大会決勝で静岡に敗れる。大商大では3年春にMVP、最優秀防御率、ベストナインに輝くなど、リーグ7連覇に貢献した。25年ドラフト3位でソフトバンクに入団。

☆好き 好物はギョーザ。サウナは週6度通うこともある。動物はシャチと猫。

☆座右の銘 「日々成長」。