◇パ・リーグ ソフトバンク5―2オリックス（2026年6月25日 みずほペイペイ）

技術の粋が詰まったような美しい一発。ソフトバンク・近藤が、みずほペイペイドームを沸かせた。2点を追う3回2死、高島の内角低めへのボール気味だったカーブを完璧に捉えてみせた。2戦連発の17号ソロだった。

「2アウトだったので長打を意識した。追い込まれていましたが、しっかり自分のスイングができました」

カウント1ボール2ストライクの局面を考え、どんな打撃が最適かを考えて振る。そのイメージに対応できる技術も備えている。これで6月は8本目。月間の本塁打数では、本塁打王に輝いた23年8月の月間自己最多7本を更新した。2位のレイエスに並び、20本でリーグトップを独走する栗原と3本差だ。

1―2の5回2死二塁では右翼線へ同点タイムリーも放った。この日は4打数4安打2打点の大暴れで打点も53とし、同じくリーグ1位の栗原に1差。「僕は意識しないけど、栗（栗原）は相当、意識していますね（笑い）」と笑わせつつ、2人が競うことには「いいことだと思う。また、僕が（調子が）下がった時に栗が打ってくれるといい」と交互にチームを引っ張る形が理想だと語った。

打率もリーグ2位の・303へ急上昇させた現状を背番号3は「4、5月よりはいいです」と謙虚に語った。まだまだ、上がり目は十分にありそうだ。 （福浦 健太郎）