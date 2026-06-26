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スザンヌが、地元・熊本で始めた旅館経営のリアルを明かした。華麗なる転身の裏で膨らんだ初期費用に、スタジオからも驚きの声が上がり……。

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『これ余談なんですけど・・・』（ABCテレビ）に、「華麗なる転身を遂げた平成バラドル」として小倉優子とスザンヌがゲストで登場。かつてバラエティ番組で活躍した2人の現在や、平成バラエティ時代の思い出を振り返る中、スザンヌは現在、地元・熊本で旅館を経営していることを明かした。

スザンヌが経営しているのは、もともと閉館していた旅館を買い取ってリフォームした宿泊施設。落ち着いた雰囲気の館内の様子が紹介されると、「すごい」と一同から驚きの声が上がった。

しかし、旅館の現在の華やかさとは裏腹に、開業までの道のりは簡単なものではなかったという。スザンヌは、買い取った当時の建物について「本当に全部雨漏りしてたり」と説明。営業できる状態にするためには、大規模な改修が必要だった。

そのリフォーム費用は甚大なもの。スザンヌによると、屋根を変えるだけで約2000万円、さらに床下部分の改修にも約750万円がかかったという。そうした工事が積み重なった結果、最終的な初期費用は「1億5000万ぐらい」になったと明かした。

あまりの金額にスタジオが驚くなか、スザンヌは「（一から）建てた方が良かったんじゃないかなって」と本音をポツリ。見事なオチに、吉村崇（平成ノブシコブシ）もすかさず「やっぱバカですね！」とツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれた。

旅館を始めたのは2年前。現在は客も訪れているといい、スザンヌは「どうにかこの1億5000万円を回収中です」と笑顔で語った。

なお、スザンヌが地元・熊本で始めた旅館ビジネスについて語った模様は、6月24日に放送された「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）で取り上げられた。

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