スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「どんな蒸しパンが好き？」さてみなさんの回答は…？

出典：E・レシピ



■今回の質問:「どんな蒸しパンが好き？」

・「どんな蒸しパンが好き？」の結果は…


・1位 プレーン 31%
・2位 チーズ 28%
・3位 サツマイモ 28%
・4位 ココア 11%
　
※小数点以下四捨五入

39,218票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

サツマイモの黒糖蒸しパン


【材料】（5個分）

サツマイモ 100g
ホットケーキミックス 200g
黒糖 70g
卵 1個
牛乳 160ml
サラダ油 大さじ 1

【下準備】

1、サツマイモは皮付きのままよく洗い、7〜8mmの角切りにして水に浸け、アクぬきをする。



2、土鍋に水を5cmぐらい入れて沸かしておく。

【作り方】

1、ボウルに黒糖、卵、牛乳、サラダ油を入れ、泡立て器でよく混ぜ合わせる。黒糖のダマがなくなったらホットケーキミックスを加えてよく混ぜる。



2、(1)に水気をきったサツマイモを半量加えて混ぜ、マグカップなどの耐熱容器に8分目まで入れる。上から残りのサツマイモをのせる。



3、沸騰している土鍋に(2)を入れ、蓋をして中火で20〜30分蒸す。竹串を刺して何もついてこなければ取り出す。



(E・レシピ編集部)