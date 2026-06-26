「どんな蒸しパンが好き？」＜回答数39,218票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第572回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「どんな蒸しパンが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「どんな蒸しパンが好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
サツマイモの黒糖蒸しパン
【材料】（5個分）
サツマイモ 100g
ホットケーキミックス 200g
黒糖 70g
卵 1個
牛乳 160ml
サラダ油 大さじ 1
【下準備】
1、サツマイモは皮付きのままよく洗い、7〜8mmの角切りにして水に浸け、アクぬきをする。
2、土鍋に水を5cmぐらい入れて沸かしておく。
【作り方】
1、ボウルに黒糖、卵、牛乳、サラダ油を入れ、泡立て器でよく混ぜ合わせる。黒糖のダマがなくなったらホットケーキミックスを加えてよく混ぜる。
2、(1)に水気をきったサツマイモを半量加えて混ぜ、マグカップなどの耐熱容器に8分目まで入れる。上から残りのサツマイモをのせる。
3、沸騰している土鍋に(2)を入れ、蓋をして中火で20〜30分蒸す。竹串を刺して何もついてこなければ取り出す。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「どんな蒸しパンが好き？」さてみなさんの回答は…？
出典：E・レシピ
■今回の質問:「どんな蒸しパンが好き？」
・「どんな蒸しパンが好き？」の結果は…
・1位 プレーン 31%
・2位 チーズ 28%
・3位 サツマイモ 28%
・4位 ココア 11%
※小数点以下四捨五入
39,218票
・2位 チーズ 28%
・3位 サツマイモ 28%
・4位 ココア 11%
※小数点以下四捨五入
39,218票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
サツマイモの黒糖蒸しパン
【材料】（5個分）
サツマイモ 100g
ホットケーキミックス 200g
黒糖 70g
卵 1個
牛乳 160ml
サラダ油 大さじ 1
【下準備】
1、サツマイモは皮付きのままよく洗い、7〜8mmの角切りにして水に浸け、アクぬきをする。
2、土鍋に水を5cmぐらい入れて沸かしておく。
【作り方】
1、ボウルに黒糖、卵、牛乳、サラダ油を入れ、泡立て器でよく混ぜ合わせる。黒糖のダマがなくなったらホットケーキミックスを加えてよく混ぜる。
2、(1)に水気をきったサツマイモを半量加えて混ぜ、マグカップなどの耐熱容器に8分目まで入れる。上から残りのサツマイモをのせる。
3、沸騰している土鍋に(2)を入れ、蓋をして中火で20〜30分蒸す。竹串を刺して何もついてこなければ取り出す。
(E・レシピ編集部)