・「どんな蒸しパンが好き？」の結果は…

・1位 プレーン 31%

・2位 チーズ 28%

・3位 サツマイモ 28%

・4位 ココア 11%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「どんな蒸しパンが好き？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「どんな蒸しパンが好き？」