【W杯2026】まもなくスウェーデン戦！NHKで再び“本田語録”なるか【出演者一覧】
『FIFAワールドカップ2026 1次リーグ・F組 日本対スウェーデン』が、日本時間26日の午前8時にキックオフ。注目が集まる3戦目の模様が、7時30分からNHK総合で放送される。
【画像】本田圭佑の呼びかけが形に！代表から社員に送られたメール
NHKサッカーが放送前に「サッカー FIFAワールドカップ2026＼ケイスケホンダ カムバック／次の日本戦は【NHK総合】で放送!!本田圭佑さん・柿谷曜一朗さん・林陵平さん 第1戦と同じ現地解説陣でお届け 26(金) [総合] 午前7:30〜 あさ8時キックオフ！」と投稿。
本田は、これを引用する形で「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」と呼びかけていた。
CAGUUUは、これに呼応する形で「本田さん、CAGUUUは本当に動きました！！代表判断で、6/26(金)は午前在宅・午後出勤に緊急決定しました。社員一同日本代表戦応援します」と実際のメールも添えて報告。通勤・通学時間と重なる時間帯であるものの、柔軟な対応も見られるなど、試合前からかなりの注目を集めている。
【現地解説】本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平
【現地実況】曽根優
【現地アナウンサー】小宮山晃義
【スタジオ解説】福西崇史、田中マルクス闘莉王
【スタジオアナウンサー】深澤健太、浅田春奈
【画像】本田圭佑の呼びかけが形に！代表から社員に送られたメール
NHKサッカーが放送前に「サッカー FIFAワールドカップ2026＼ケイスケホンダ カムバック／次の日本戦は【NHK総合】で放送!!本田圭佑さん・柿谷曜一朗さん・林陵平さん 第1戦と同じ現地解説陣でお届け 26(金) [総合] 午前7:30〜 あさ8時キックオフ！」と投稿。
CAGUUUは、これに呼応する形で「本田さん、CAGUUUは本当に動きました！！代表判断で、6/26(金)は午前在宅・午後出勤に緊急決定しました。社員一同日本代表戦応援します」と実際のメールも添えて報告。通勤・通学時間と重なる時間帯であるものの、柔軟な対応も見られるなど、試合前からかなりの注目を集めている。
【現地解説】本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平
【現地実況】曽根優
【現地アナウンサー】小宮山晃義
【スタジオ解説】福西崇史、田中マルクス闘莉王
【スタジオアナウンサー】深澤健太、浅田春奈