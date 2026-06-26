【「秘密法人デスメイカー」3巻】 6月26日 発売 価格：880円

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秋田書店は、マンガ「秘密法人デスメイカー」の3巻を6月26日に発売する。価格は880円。

本作は鰻田まあち氏が手掛けるブラックコメディ。秘密法人デスメイカーの教祖・デュアルホーンが“ヤバい怪人”を次々生み出していくところが描かれる。

3巻では改造人間の野望を打ち砕くため、秘密法人デスメイカーが“ガチで名前を言ってはいけないやつ”と交戦。そのほかハエオムライスが撮影指導したベンの恋の季節や、ケルベガスの睡眠、デュアルホーン出生の謎といったエピソードも収録される。

また単行本のオマケとして、描き下ろし10ページが掲載されている。

【「秘密法人デスメイカー」3巻あらすじ】

マジで名前を言うとヤバイ島にて、ガチで名前を言ってはいけないやつと戦う秘密法人デスメイカー。

果たして、改造人間の野望を打ち砕くことができるのか……!?

その他、ハエオムライスが撮影指導したベンの恋の季節やらケルベガスの睡眠やら胡乱な話がいっぱい！

そして明かされる、デュアルホーン出生の謎とは……!?

鰻田まあちが満面の笑顔で描き下ろしたオマケも大量収録！

(C)鰻田まあち（秋田書店）2025

