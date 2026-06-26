【「片田舎のおっさん、剣聖になる」9巻】 6月26日 発売 価格：880円

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秋田書店は、マンガ「片田舎のおっさん、剣聖になる」の9巻を6月26日に発売する。価格は880円。

本作は佐賀崎しげる氏が手掛けたファンタジー小説のコミカライズ版。7月よりTVアニメの第2期が放送される予定となっている。

9巻では「交友祭」に向け準備が進むなか、暗殺集団「御手」が王子を襲撃。その翌日、レベリス王国騎士団と教会騎士団との合同演習でガドガ対ヘンブリッツ、ロゼ対アリューシアが立ち合うことになる。

【「片田舎のおっさん、剣聖になる」9巻あらすじ】

「王子の護衛にかなり厄介な奴がいる」

「交友祭」に向け準備が進む中、暗殺集団「御手」が王子襲撃！

王子はベリルの機転で難を逃れたのであった。

翌日、レベリス王国騎士団と教会騎士団との合同演習が始まりガドガ対ヘンブリッツ、ロゼ対アリューシアが立ち合う事に……！

(C)佐賀崎しげる・乍藤和樹・鍋島テツヒロ（秋田書店）2022

