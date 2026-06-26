【「でびるんしぇあはうすっ」2巻】 6月26日 発売 価格：1,100円

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小学館は、マンガ「でびるんしぇあはうすっ」の2巻を6月26日に発売する。価格は1,100円。

本作は「にじさんじ」に所属するVTuber「でびでび・でびる」と「ルンルン」を主人公としたゆるかわコメディ。桜庭あも氏が「ちゃおプラス」で連載を行なっている。

2巻ではおつかいに行ったり、にづくりしたり、ブラッシングしたり、宇宙旅行に行ったりとさまざまなイベントが発生する。さらに2匹のことが大好きな「NIJISANJI EN」のVTuber「レン ゾット」も登場。

なお単行本には「まいにちのおともステッカーシール」と桜庭あも氏による撮り下ろしおまけ、2匹からのメッセージなども収録。4種類の書店特典も用意されている。

【「でびるんしぇあはうすっ」2巻あらすじ】

にじさんじ・超話題２匹の癒やしコメディ！

紙のコミックスには超かわいいステッカーシール付き☆

SNSインプレッションがなんと1000万超え！大人気まんが『でびるんしぇあはうすっ』第2巻！

総勢150名以上のVTuber事務所「にじさんじ」に所属している、

ふわふわ2匹のVTuber「でびでび・でびる」と「ルンルン」が登場！

でび様がルンルンに人間の暮らしについて教えるためシェアハウスをする

1巻重版大反響のゆるかわコメディです☆

今回もかわいさ増し増しで、おつかいに行ったり、にづくりしたり、ブラッシングしたり……

宇宙旅行に行ったり！？！？

さらに、2匹のことが大好きな「NIJISANJI EN」のVTuber「レン ゾット」様も登場！

2匹のかわいいに囲まれた彼はどうなっちゃうの！？

第2巻も特大級のおそろしかわいいをお届け★

『でびるんしぇあはうすっ』を毎日がんばるみんなの癒やしにしてください！

(C)桜庭あも・ANYCOLOR株式会社／小学館

