「BEYBLADE X」9巻が本日発売！ さらに激しさを増す黒須一族とのベイバトル黒須一族最強のブレーダーが登場
【「BEYBLADE X(ベイブレード エックス)」9巻】 6月26日 発売 価格：770円
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黒須一族最強のブレーダー
(C)河本ほむら・武野光・出水ぽすか・ZIONAO／小学館
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小学館は、マンガ「BEYBLADE X」の9巻を6月26日に発売する。価格は770円。
本作はタカラトミーの「BEYBLADE X」を題材としたマンガ。原作には武野光氏と河本ほむら氏、作画には出水ぽすか氏とZIONAO氏がクレジットされている。
9巻で描かれているのは、「未来のベイ」を操る強力なブレーダー集団「黒須一族」と、エクスたちチーム「ペルソナ」の戦い。黒須ゼロが建設した「真・Xタワー」を舞台として、ベイバトルはさらに激しくなっていく。【「BEYBLADE X」9巻あらすじ】
黒須一族最強のブレーダー
突如としてXシティに襲来した、黒須ゼロ率いる
強力なブレーダー集団「黒須一族」。
「未来のベイ」と呼ばれる多種多様な機体を操り、
Xシティのブレーダー達を制圧していく。
そんな中、エクスたちチーム「ペルソナ」は、
新たなベイを開発して「黒須一族」へ立ち向かう！
黒須ゼロが建設した「真・Xタワー」を舞台にして、
ベイバトルはさらに激しくなっていく……!!
(C)河本ほむら・武野光・出水ぽすか・ZIONAO／小学館