【「BEYBLADE X(ベイブレード エックス)」9巻】 6月26日 発売 価格：770円

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小学館は、マンガ「BEYBLADE X」の9巻を6月26日に発売する。価格は770円。

本作はタカラトミーの「BEYBLADE X」を題材としたマンガ。原作には武野光氏と河本ほむら氏、作画には出水ぽすか氏とZIONAO氏がクレジットされている。

9巻で描かれているのは、「未来のベイ」を操る強力なブレーダー集団「黒須一族」と、エクスたちチーム「ペルソナ」の戦い。黒須ゼロが建設した「真・Xタワー」を舞台として、ベイバトルはさらに激しくなっていく。

【「BEYBLADE X」9巻あらすじ】

黒須一族最強のブレーダー

突如としてXシティに襲来した、黒須ゼロ率いる

強力なブレーダー集団「黒須一族」。

「未来のベイ」と呼ばれる多種多様な機体を操り、

Xシティのブレーダー達を制圧していく。

そんな中、エクスたちチーム「ペルソナ」は、

新たなベイを開発して「黒須一族」へ立ち向かう！

黒須ゼロが建設した「真・Xタワー」を舞台にして、

ベイバトルはさらに激しくなっていく……!!

(C)河本ほむら・武野光・出水ぽすか・ZIONAO／小学館

