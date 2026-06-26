日本テレビ系『金曜ロードショー』にて、7月24日21時よりディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』が本編ノーカットで放送されることが決定した。

参考：『モアナと伝説の海』監督が明かす、モアナ誕生の秘密 「最初の主人公はマウイだった」

実写版『モアナと伝説の海』が7月31日に劇場公開されることを記念して、2016年に全米公開されたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』が地上波で放送される。

本作は、海に選ばれた少女モアナの運命と成長を描くファンタジーアドベンチャー。盗まれた女神の“心”を取り戻し世界に平和をもたらすという大きな使命に悩み傷つきながらも、愛する人々を守るため未知なる大海原へと飛び出した少女モアナが、旅の途中で出会った“伝説の英雄”マウイとともに試練を乗り越え、自らの進むべき道を切り拓いていく姿を描く。

豊かな自然に恵まれた南の楽園、モトゥヌイ。タラおばあちゃんが子供たちに、命の女神テ・フィティの“心”を半神半人のマウイが盗んだことで暗黒の闇が生まれたという伝説を語り聞かせていた。その伝説を聞いて育った少女モアナは、幼いころに海から不思議な体験を受けていた。ある日、モトゥヌイではココナッツの木が病気にかかり、魚も捕れなくなる。テ・フィティの“心”によって生まれた闇が島を飲み込もうとしていたのだった。自分の運命を知ったモアナは、テ・フィティに“心”を返すため、愛する島と皆を救うために大海原へと旅立つ。

監督を務めたのは、『リトル・マーメイド』『アラジン』のジョン・マスカーとロン・クレメンツ。脚本には、『ズートピア』シリーズを手がけ、現在はウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの最高クリエイティブ責任者を務めるジャレド・ブッシュが参加している。

音楽は、トニー賞やグラミー賞に輝くリン＝マニュエル・ミランダ、ブロードウェイ・ミュージカル版『ライオン・キング』にも携わったマーク・マンシーナ、サモア出身のオペタイア・フォアイの3人が手がけた。

日本語吹替版では、主人公モアナ役を屋比久知奈、“伝説の英雄”マウイ役を尾上松也が担当。モアナの祖母・タラ役には夏木マリ、海底にある魔物の国「ラロタイ」に棲むヤシガニの怪物タマトア役にはROLLYが起用されている。

また、放送当日には視聴者と感情を共有するWEB企画「金曜ロードシアター」も実施され、本作に声優として参加している辻岡義堂アナウンサーが登場する。（文＝リアルサウンド編集部）