橋本環奈が主演を務め、チェ・ジョンヒョプが共演するABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』が、7月27日20時よりABEMAにて無料配信されることが決定した。

参考：橋本環奈が継承する“ビリギャルイズム” 『ヤンドク！』『おむすび』に通底する根性演技

本作は、多忙な日々に疲弊した主人公・星野緑が、海辺の別荘で過ごす“非日常のバカンス”のなかで、ミステリアスな管理人・西上と出会い、恋に落ち、人生の大切な時間を取り戻していくひと夏の“デトックスロマンス”。

『かくかくしかじか』『東京タラレバ娘』などで知られる漫画家・東村アキコが、自身初となる連続ドラマの原作・脚本・監督を務める。東村は「『あぁ、バカンスっていいな』と、見てくださった皆さんが心の底から癒やされて、思いっきり笑うことができるドラマに仕上がりました。……と、それだけでは終わらず、なぜか観ているうちに背筋がヒュッとする要素もあります（笑）。『旅行気分』『笑い』『背筋がヒュッ』という、普通なら混ざり合わない3つの要素が入った、まさに新感覚のドラマになっていると思います」と本作をアピールした。

橋本が演じる主人公・星野緑は、美容クリニックの受付で働くも突如無職になったことをきっかけに、祖母が残した別荘へ“人生のバカンス”に出かけることになる、恋には奥手なしっかり者。そして、緑が訪れた別荘で出会う、どこか浮世離れした雰囲気を纏うミステリアスな管理人・西上役を、『Eye Love You』（TBS系）にも出演したチェ・ジョンヒョプが演じる。

橋本は「私自身、漫画が大好きで東村アキコ先生の作品もたくさん読んでいたので、東村先生が初めて原作・脚本・監督を務められるという点でもすごく新鮮でした」と語り、「1話15分の中に思わずキュンとするシーンや、クスッと笑える要素がギュッと詰まっていて、気楽に観ることができるのもこの作品の魅力です。観たら絶対にバカンスに行きたくなるような、夏休みに観るのにぴったりなドラマになっています」とコメントを寄せた。

日本のドラマ出演は2度目となるチェ・ジョンヒョプは「西上は謎に包まれたとてもミステリアスなキャラクターなので、彼の持つ謎めいた雰囲気をどのように表現し、どうすればその魅力を最大限に引き出し、視聴者の皆さまに届けることができるのかを自分なりに深く考え、研究しながら撮影に挑みました」と明かし、「ドラマをご覧いただいている時間だけでも、日常のストレスを少し忘れ、作品の登場人物たちと一緒にたくさん笑って、時には深く共感しながら、リラックスした楽しい時間を過ごしていただけたら嬉しいです」とメッセージを送った。

あわせて公開された特報映像では、「突然訪れた、私の“非日常”」という言葉とともに、星野緑（橋本環奈）と西上（チェ・ジョンヒョプ）の出会い、そして美しい海を一望できる緑豊かな別荘での、瑞々しい2人の時間が映し出される。しかし、後半には一転して激しい雨の中で2人が切なく見つめ合うシリアスな場面が捉えられている。

なお本作は1話15分で、月・水・金の週3回配信される。

橋本環奈（星野緑役）コメント初めて脚本を読んだときの感想毎週月・水・金曜日に15分ずつ配信される全18話のドラマということで、日本ではあまりない新しい試みだなと感じ、お話をいただいた時からとてもワクワクしていました。私自身、漫画が大好きで東村アキコ先生の作品もたくさん読んでいたので、東村先生が初めて原作・脚本・監督を務められるという点でもすごく新鮮でした。漫画原作の実写化はよくありますが、先生が温めていた原案を先にドラマ化するという形は珍しいですよね。撮影が始まってからも、監督と相談しながら一緒にキャラクターを作り上げていくことができ、とても充実した、新鮮な気持ちで挑めました。

視聴者へメッセージとにかくキャストたちの息の合ったテンポ感と、アドリブ満載の掛け合いが見どころになっています。撮影は和気あいあいとしていて、チェ・ジョンヒョプさんが他のキャストの顔を見るだけで、思わず笑ってしまうほどでした！ そんな現場の楽しさが、画面からそのまま溢れ出していると思います。1話15分の中に思わずキュンとするシーンや、クスッと笑える要素がギュッと詰まっていて、気楽に観ることができるのもこの作品の魅力です。観たら絶対にバカンスに行きたくなるような、夏休みに観るのにぴったりなドラマになっています。ぜひご覧ください！

チェ・ジョンヒョプ（西上役）コメント初めて脚本を読んだときの感想監督が漫画家（東村アキコ）ということもあってか、登場するキャラクターたちの個性がどれも非常に際立っていて、立体的に描かれていたので、とても面白く、興味深く読ませていただきました。読み進めるうちに、それぞれのキャラクターが持つ独特の魅力にどんどん引き込まれていきましたし、自分が演じるミステリアスな管理人・西上という役に対しても、魅力を感じました。西上は謎に包まれたとてもミステリアスなキャラクターなので、彼の持つ謎めいた雰囲気をどのように表現し、どうすればその魅力を最大限に引き出し、視聴者の皆さまに届けることができるのかを自分なりに深く考え、研究しながら撮影に挑みました。

視聴者へメッセージこの『バカンスの法則』というドラマは、日々忙しい日常を送り、疲れを抱えている皆さんの心に、ひとときの休息や温かな癒やしを届けてくれる、まさに“プレゼント“のような作品です。ドラマをご覧いただいている時間だけでも、日常のストレスを少し忘れ、作品の登場人物たちと一緒にたくさん笑って、時には深く共感しながら、リラックスした楽しい時間を過ごしていただけたら嬉しいです。

東村アキコ（原作・脚本・監督）コメント「あぁ、バカンスっていいな」と、見てくださった皆さんが心の底から癒やされて、思いっきり笑うことができるドラマに仕上がりました。……と、それだけでは終わらず、なぜか観ているうちに背筋がヒュッとする要素もあります（笑） 『旅行気分』『笑い』『背筋がヒュッ』という、普通なら混ざり合わない3つの要素が入った、まさに新感覚のドラマになっていると思います。そして何よりも、役者の皆さんが本当に魅力的に演じてくださっています。主演の橋本環奈さんは、実際にお会いしてお仕事をさせていただき、さらに惚れ直しました。明るくて芯が強く、とても楽天的。彼女の生まれつきの性格が本当に美しいなと思いました。撮影期間中、毎日宝石を見ているみたいでした。チェ・ジョンヒョプさんは、ミステリアスな雰囲気と独特の存在感を持ち合わせていて、唯一無二の魅力があります。一緒に作品を作ることができて本当に良かったです。彼の持っている素晴らしい空気感が画面に存分に出ていますので、韓ドラファンの方々にも絶対に見てほしいです。忙しい現代人の皆さん、とにかくお願いだから観てください！（笑） ひと夏のデトックスを、ぜひ『バカンスの法則』でお楽しみください。（文＝リアルサウンド編集部）