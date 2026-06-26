東京メトロ東西線の浦安駅高架下商業施設「M’av（マーヴ）浦安」が、2026年6月30日（火）に待望のグランドオープンを迎えます。先行開業していた東口エリアに続き、今回誕生する西口（WEST）エリアには「スターバックス」や「焼肉きんぐ」「リンツ」をはじめ、千葉県初上陸のオムライス専門店「yellow」などバラエティ豊かな8店舗が勢ぞろい。

本記事では、全テナントのジャンル・営業時間一覧から、ラーメンがほぼ半額（最大約44%OFF）になる見逃せない「オープニングキャンペーン」の詳細までを徹底ガイド。単なる移動の通過点だった駅高架下が、毎日のランチや仕事帰りのディナー、週末のお出かけに使える「エキまち一体の滞在拠点」へと生まれ変わる全貌をお届けします。

「M’av浦安」西口エリアに話題の8店舗が一挙オープン

「M’av（マーヴ）浦安」開発位置図

東京メトログループが東西線浦安駅の高架下で開発を進めてきた商業施設「M’av（マーヴ）浦安」が、2026年6月30日（火）にグランドオープンします。「M’av」とは、Metro（メトロ）とAvenue（大通り・目抜き通り）を掛け合わせた造語で、駅まち一体のにぎわい創出を目指す東京メトロの高架下ブランドです。

浦安駅では2025年3月に東口側（EAST）が先行開業していましたが、今回は西口側（WEST）のリニューアルが完了し、新たに8つの店舗が誕生。これをもって「M’av浦安」全体のグランドオープンとなります。

施設のコンセプトは「毎日の暮らしに彩りと明るさを加える使い心地の良い場所」。おでかけ前や仕事帰りにサッと立ち寄れる利便性だけでなく、家族や友人とゆっくり食事を楽しめる空間が駅直結で提供されるのが大きな魅力です。

注目の出店テナントとお得なオープニングキャンペーン

「M’av（マーヴ）浦安」（West） 完成イメージ

今回オープンする西口エリア（WEST）には、日常使いから特別な日の食事まで幅広くカバーする8店舗がラインナップされています。

カフェ・スイーツジャンルでは、シアトル発のスペシャルティコーヒーストアスターバックス（53席）が朝7時〜夜22時まで営業し、駅利用者のオアシスになります。さらに、なめらかな口どけのチョコレート「リンドール」の量り売りが人気のスイス発ブランドリンツ ショコラ ブティックも出店します。

フードジャンルも非常に充実しています。渋谷や池袋で連日行列ができる大人気オムライス専門店yellowが浦安に初上陸するほか、千葉駅周辺で人気の無化調鶏白湯ラーメン店ら〜めん きんとうん、お箸で食べるスパゲッティーの草分け洋麺屋五右衛門が登場。しっかりディナーを楽しみたい方には、テーブルオーダー式の食べ放題が人気の焼肉きんぐや、囲炉裏での炭焼き料理と羽釜炊きご飯が自慢の炉端焼 じろう、こだわりの銘柄鶏と蕎麦前を地酒と共に味わえる焼鳥 蕎麦 二尺五寸など、魅力的な選択肢がそろっています。

「M’av（マーヴ）浦安」（WEST）店舗位置図

開業に合わせて、一部の店舗では見逃せないオープニングキャンペーンも実施します。「ら〜めん きんとうん」では、6月30日〜7月5日までの期間、鶏白湯らーめんを通常980円のところ550円（税込）の特別価格で提供するなど大変おトクです。「焼鳥 蕎麦 二尺五寸」でも人気の丼セットが割引価格になり、「リンツ ショコラ ブティック」では数量限定のオープン記念バッグを販売。保冷トートバッグのプレゼントも実施します。

「滞在する街」へ、東西線高架下戦略の行方

東京メトロ東西線高架下の商業施設

今回の「M’av浦安」グランドオープンは、東京メトロが推進する沿線価値向上戦略の重要な試金石といえます。

これまで東西線の高架下空間（西葛西〜原木中山間）は、主に昭和後期〜平成初期に整備された「メトロセンター」などの昔ながらの商店街が中心でした。しかし近年は施設の老朽化や沿線住民のライフスタイルの変化を受け、妙典駅や行徳駅、そして今回の浦安駅のように、現代のニーズに合わせたモダンな商業施設「M’av」へのリニューアルが順次進められています。

特に浦安駅は、快速停車駅であり1日の乗降人員も非常に多い東西線の主要駅です。駅西口側に「スターバックス」のような滞在型カフェや「焼肉きんぐ」のような大型ファミリー向け飲食店を誘致したことは、単に電車に乗るための「通過点」だった駅を、家族や友人と集い「滞在する街のハブ」へと変容させる意図が強く感じられます。鉄道ファンや街歩き好きの視点からも、私鉄各社が進める高架下リニューアルの中で、東京メトロがどのように地域密着型の「エキまち一体開発」を完成させていくのか、今後の他駅の連鎖的なリニューアル動向も含めて大いに注目したいポイントです。

「M’av（マーヴ）浦安」（WEST）出店店舗詳細

出店店舗詳細

「ただ電車を降りて、家路を急ぐだけの場所」だった浦安駅の高架下が、これからは「わざわざ途中で立ち止まりたくなる、街のメインストリート」へと変わります。

グランドオープン直後の週末となる7月4日・5日は、各店の記念キャンペーンも重なり、心地よい熱気に包まれるはず。今度の週末は、新しくなった高架下をゆっくり歩きながら、「駅直結の焼肉ディナー」や「夜のスタバでのんびり過ごす時間」など、あなただけの“新しい浦安の楽しみ方”を開拓してみてはいかがでしょうか。

（画像：東京メトロ）

鉄道チャンネル編集部

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