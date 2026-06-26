体のラインがくっきり…韓国美人チア、“ぴったり”ニットワンピ姿で完璧スタイル堂々披露「美貌に衝撃」

韓国でチアリーダーとして活動したイ・ジンが、最新SHOTでファンを魅了している。

【写真】水着から零れ落ちそう…韓国美女チアのド迫力プロポーション

イ・ジンは最近、自身のインスタグラムを更新。「なんで今日は寒いの！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、カフェと思われる店内でリラックスした様子を見せるイ・ジンが写っている。

何より際立つのはプロポーションの良さで、体のラインにフィットしたベージュのリブニットミニワンピースからメリハリ感のある美スタイルを堂々と披露。彼女の投稿には「綺麗すぎる」「美貌に衝撃…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ジンInstagram）

イ・ジンは1998年7月7日生まれの27歳。2021年にチアリーダーとしての活動を始めた。これまで韓国プロ野球KBOリーグのLGツインズを始め、男子プロサッカーKリーグの慶南FCや忠南牙山FC、女子サッカーWKリーグの仁川現代製鉄レッドエンジェルズ、プロバレーVリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWON、女子部のサムスン火災ブルーファングス、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、正官庄レッドブースターズ、ソウル・サムスンサンダース、女子プロバスケWKBLの仁川新韓銀行エスバーズ、サムスン生命ブルーミンクスなどでチアを務めた。2025年11月、足首の骨折を理由にチアリーダーの引退を発表し、現在はインターネット配信者として活動している。