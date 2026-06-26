25日朝、岩手県沖で発生した地震で、青森県では震度6強を観測しました。最近、このあたりでは地震が頻発しています。日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。

■「後発地震注意情報」発表されず…なぜ

ことし4月には震度5強、去年12月には震度6強を観測していて、この時はどちらも、さらに大きな地震が発生する可能性が平常時より高まっていることを呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。

――今回は、その「後発地震注意情報」が発表されませんでしたが、なにか違いがあるんですか？

みなさん、地震が起きると「マグニチュード」という言葉を聞くと思いますが、実は、気象庁が使っているマグニチュードには主に2つの種類があります。

普段、耳にするものは「気象庁マグニチュード」と呼ばれていて、地震が発生しておよそ3分後には発表でき、津波の注意を呼びかけることができます。

もうひとつは「モーメントマグニチュード」というもので、地震が発生してからおよそ1〜2時間後に発表される、より精密なもので、これをもとに今後、巨大地震が起きる可能性についても分析できるそうです。

これが、後発地震注意情報を発表する際の基準となるもので、7.0以上なら発表されるんですが、今回はこの数値が6.8と基準値の7.0よりも小さかったため、気象庁は発表を見送ったということなんです。

■地震調査委が「スロースリップ」言及

ただ、発表されなかったからといって油断は禁物です。

政府の地震調査委員会が今回の震源近くで「スロースリップ」と呼ばれる現象が起きていることに言及しました。

スロースリップとは、巨大地震を引き起こすプレートの境界がゆっくりと滑るような現象で、巨大地震につながる可能性も指摘されています。この現象が起きると必ず巨大地震が起きるというわけではありませんが、過去には東日本大震災の前にも起きていたことがわかっています。

気象庁は、揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度、特に今後2〜3日程度は規模の大きな地震に注意を呼びかけています。

（6月25日放送『news zero』より）