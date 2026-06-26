◇プロ野球パ・リーグ 楽天2-0西武(25日、楽天モバイルパーク)

楽天の前田健太投手が7回無失点の好投でNPB復帰後初勝利。ファンへ感謝のメッセージを贈りました。

アメリカ・メジャーリーグから2015年以来、11年ぶりとなるNPB復帰を果たした前田投手。しかし開幕からなかなか勝ち星が挙げられず、7度目の登板となったこの日は首位・西武に対して序盤から力の入った投球と自身の好守備もあり、チャンスを作らせず。3回からは3イニング連続で3者凡退とすると、7回は先頭にヒットを許しますが連続三振とセカンドフライで切り抜け、7回無四球無失点でNPB復帰後初勝利をあげました。

勝利のインタビューに呼ばれた前田投手は「まず初めに東北楽天ゴールデンイーグルスの前田健太です。よろしくお願いします」とファンへ挨拶しました。

ここまで広島で97勝、メジャーで68勝を挙げた前田投手ですがNPB復帰後、楽天での初勝利に「よかったー」と安どの表情を見せると、「ここまで全く貢献できなかったので何とか勝ちたい。そして自分自身の初勝利をこのホームで何とかあげたいと思って今日は本当に絶対勝つという強い気持ちをもってマウンドに上がりました」と語りました。

ファンが待ち望んだ勝利に「本当にこのお立ち台に立つ日を夢見ながら、東北のファンの方に応援してもらってる中、なかなか勝てなかったので今日という日は僕にとってすごく大切な日になりました」と話すとうっすら涙を浮かべます。「なかなか勝てなくても本当に熱い声援をくださったので。とにかくイーグルスのために全力で全身全霊をかけて、たくさん勝利に貢献できるように頑張っていきたいと思います」と今後の活躍を誓いました。